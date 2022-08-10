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雷電擊中紐約長島大頸村公所引大火 華人居民：罕見天災

記者牟蘭／紐約即時報導
長島大頸村公所日前被雷電擊中引發火災。(讀者提供)
長島大頸村公所日前被雷電擊中引發火災。(讀者提供)

紐約近日連日高溫，9日晚長島與紐約市等地區爆發雷雨，位於大頸Baker山丘路的村公所當晚被雷電擊中，引起火災，納蘇郡消防局出動五個消防局的百名消防員控制火勢，無人傷亡；因村公所毗鄰華人居住區，吸引不少民眾觀看，圍觀者感嘆此為罕見天災，造成當局不必要的經濟損失。

根據納蘇郡消防局10日消息，因雷電擊中大頸村公所的二樓，引發火災，火勢很快蔓延到樓宇其他辦公區域；消防局的副隊長(James Hickman)希克曼表示，雷擊還造成管道破裂，導致樓宇有水勢蔓延，當局出動五個消防局的100名消防員，另有四個消防局隨時準備替補。

大頸村公所的負責人布拉爾(Pedra Bral)表示，村公所的樓宇的辦公區域最受大火的影響，所幸火災發生時，無人在樓內，沒有政府雇員受傷，「我們現在還不知道這場大火損壞了多少財產，還需繼續調查」。

布拉爾指，村公所已為受火災影響的雇員提供新的辦公室地址，他們9日晚統計樓宇的損失情況，10日將繼續工作，下周會公布更多火災的詳情；他說，「消防局的迅速行動，避免了火勢的蔓延」。

因大頸村公所旁有不少華人居住，有目擊者感嘆，他在當地居住超過十年，首次看到雷電擊中樓宇，引起火災，對政府造成必要的經濟損失，「非常罕見」。

國家消防協會(National Fire Protection Association)指出，雷雨天氣在夏季常見，若民眾可聽到雷聲，應立即尋求室內庇護所，不要站在樹下，在屋內等待30分後，再離開庇護所，提醒民眾只有一個屋頂的體育場與高爾夫球場等，並不能作為安全屋。

雷雨天民眾若在室內，應立即關閉電腦，與有線電話保持距離，可使用無線電話或手機，避免在雷雨天氣洗手、洗澡、洗衣服或洗碗等；消防協會提醒，若看到他人被電擊，請立即撥打911求助。

長島大頸村公所日前被雷電擊中引發火災。(讀者提供)
長島大頸村公所日前被雷電擊中引發火災。(讀者提供)
長島大頸村公所日前被雷電擊中引發火災。(讀者提供)
長島大頸村公所日前被雷電擊中引發火災。(讀者提供)

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