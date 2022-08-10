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班森賀獨設選區？ 8大道華社籲團結

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀華人社團提議的班森賀和日落公園兩個選區的示意圖。(李宗保提供)
班森賀華人社團提議的班森賀和日落公園兩個選區的示意圖。(李宗保提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀一些華人社團近日建議，將整個班森賀畫成一個完整的市議會選區，從而使布碌崙擁有兩個亞裔人口占相對多數的選區。8大道華裔社區人士對此發表意見，普遍認為，既然市選區畫分委員會(NYC Districting Commission)已提議設立一個亞裔占絕對多數的新43選區，沒有必要再提一個完全不同的建議。

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊說，日落公園和班森賀是布碌崙兩個最大的華人聚居區，他不反對將整個班森賀設為一個亞裔占多數的選區。不過，新畫的第43選區亞裔人口占近57%，而且是一個新選區，沒有現任市議員，這對布碌崙華社是多年來夢寐以求的好機會。華人社區應共同努力，先抓住這個機會。陳善莊認為，這時候應該團結，以社區整體利益為重。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺認為，這個時候華人社區再提出另一個完全不同的畫區方案，恐另生枝節，分散畫區委員會專家的注意力，甚至讓反對者有可趁之機。

亞潮聯盟(AWA)共同創辦人凌飛說，日落公園的華人社區密集度更高，而且有明確的邊界，而班森賀的華人更多是以散居的形式分布在社區內，就這點而言，他認為畫區委員會提議設立新第43選區是合適的。設立新第43選區對布碌崙是一件大破大立的事，可打破過去地方政治的侷限，也為亞裔社區的崛起創造條件。如果按照班森賀社區的新方案，除產生一個華裔占相對多數的選區外，恐怕還是一切照舊的成分更多些。

凌飛強調，市議員選舉兩年一次，而這次選區畫分是十年一次的大事，華人社區應集中精力，充分參與，把好機會變成現實。

市選區畫分委員會關於新草案的布碌崙公聽會將於21日下午3時30分到7時在Medgar Evers College (CUNY)舉行，地址是Bedford大道1638號。布碌崙居民可以寫信發電郵向該委員會發表自己的意見，也可以親自參加21日的公聽會。網址https://www1.nyc.gov/site/districting/index.page。

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