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選區重畫引混亂 選委會1.7萬份登記表標錯

記者和釗宇 / 紐約報導
由於選區重畫的變動，選舉委員會給1萬7000名選民寄出的選民註冊表格中，包含了錯誤的國會議員和州參議員選區。（美聯社）
由於選區重畫的變動，選舉委員會給1萬7000名選民寄出的選民註冊表格中，包含了錯誤的國會議員和州參議員選區。（美聯社）

醜聞迭出的紐約市選舉委員會(Board of Elections)再出包，由於選區重畫，選舉委員會對1萬7000名選民寄出的選民註冊表格中，包含錯誤的國會議員和州參議員選區。上月有報導指，6月的州長和州眾議員初選中，有超過8萬6000名選民的投票站被變更，這也可能給8月23日的初選帶來更多混亂。

Gothamist報導，選舉委員會執行副總監伊戈尼茲奧(Vincent Ignizio)表示，由於選區重畫，委員會在不同時間接到兩份不同的選區重畫地圖；年初州議會曾通過有利民主黨的地圖，但地圖被判違憲，最終由法庭指派專人重畫；他說，在全市230萬選民中，有大約1萬7000人接到按照違憲選區地圖畫分的選民登記表。

伊戈尼茲奧說，錯誤已經被更正，所有收到錯誤表格的選民，都將在8月23日國會議員和州參議員初選之前，接到正確的表格；「這是因選區重畫導致多次初選的副作用。」

他提醒選民在初選日前登錄網站https://vote.nyc/page/am-i-registered，查看自己的註冊狀態，確認所在的選區、投票站是否準確。

市選舉委員會出錯似乎已成常態；2016年，委員會誤刪12萬選民註冊表；2018年中期選舉期間，由於對兩頁紙的選票缺乏准備，全市選票掃描機出現大範圍卡紙現象，不少投票站延宕數小時；去年首次實施排序複選制，又公布錯誤計票數字，導致混亂。

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