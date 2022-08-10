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逾4000無證客湧入 市府急擴庇護所

記者和釗宇 / 紐約報導
市社會服務局局長詹金斯(中)表示，自5月以來，已有超過4000名尋求庇護的無證移民被安置在紐約市的庇護所/遊民所系統，遠遠高出此前預估的2800人。（記者和釗宇／攝影）
市社會服務局局長詹金斯(中)表示，自5月以來，已有超過4000名尋求庇護的無證移民被安置在紐約市的庇護所/遊民所系統，遠遠高出此前預估的2800人。（記者和釗宇／攝影）

從南部邊境入境美國的無證客近月來不斷湧入紐約市，導致庇護所資源緊張，一些家庭未獲妥善安置；市議會9日就此事舉行公聽會，要求市府加快應對；市長移民事務辦公室表示，自5月以來，已有超過4000名無證客由南部兩州政府組織乘坐長巴前來，市府已開始急擴庇護所。

市議會9日就此事舉行公聽會，要求市府加快應對南部無證客湧入造成的庇護所資源不足問...
市議會9日就此事舉行公聽會，要求市府加快應對南部無證客湧入造成的庇護所資源不足問題。（記者和釗宇／攝影）

根據紐約州法律，任何合法尋求庇護者都不能被拒絕，只要在晚上10時前，帶著孩子抵達遊民所的成年人，都可以在當天得到住房安置；但此前有報導指，有四個家庭沒能按規定獲得妥善安置；市議會副議長、公共福利委員會主席阿亞拉(Diana Ayala)表示，紐約市必須履行對尋求庇護者的法律責任，無論是否有合法移民身分。

主管的市社會服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)和市長移民事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)作證；詹金斯表示，自5月以來，已有超過4000名尋求庇護的無證移民被安置在紐約市的庇護所/遊民所系統，遠高出此前預估的2800人，已占庇護所總人數10%，平均每天約需安置100人，包括不少帶著孩子的家庭。

市議會9日就此事舉行公聽會，要求市府加快應對南部無證客湧入造成的庇護所資源不足問...
市議會9日就此事舉行公聽會，要求市府加快應對南部無證客湧入造成的庇護所資源不足問題。（記者和釗宇／攝影）

卡斯楚表示，德州州長艾伯特(Greg Abbott)正逼迫無證客來到紐約，「一些人的目的地並不是紐約，而是俄勒岡和馬里蘭；且一些文件顯示的紐約市地址錯誤，德州政府完全沒有溝通，而是把移民當做政治武器，許多人到這裡時已經脫水，需要治療；人數難以預期，每天都有人來，預計這種情況將持續。」

市府發言人表示，市府最近幾周已新增11處庇護所，也正尋求在曼哈頓中城新增兩處。市長亞當斯(Eric Adams)稱，庇護資源枯竭與禁逼遷令失效無關，庇護所內僅有1%是因為禁逼遷令結束而入住；「紐約市已經承擔責任，聯邦和州府也應協助解決問題。」

市議會副議長、公共福利委員會主席阿亞拉表示，紐約市必須履行對尋求庇護者的法律責任...
市議會副議長、公共福利委員會主席阿亞拉表示，紐約市必須履行對尋求庇護者的法律責任，無論是否有移民身分。（記者和釗宇／攝影）

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