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紐約市重罪案續增 今年已飆升近4成

記者張晨／紐約報導
紐約市重罪案今年為止同比上升近四成。(記者張晨╱攝影)
紐約市重罪案今年為止同比上升近四成。(記者張晨╱攝影)

紐約市警最新數據顯示，今年截至目前，重罪案件數仍在不斷攀升，至8月已趨近四成。專家指，政客抓準下降的謀殺案和槍擊案做文章，但「紐約人依舊生活在水深火熱中」。

數據顯示，與2021年同期相比，重竊案從2萬374起增至今年的3萬205起，增幅達48.3%；汽車盜竊案從5589起增至7939起，增幅42%；搶劫則從7366起增至1萬294起，增幅39.8%。

強奸案也從892起增加到989起，增長10%，重罪攻擊案從1萬3086起增到1萬5640起，同比增長19.5%；但謀殺案和槍擊案分別下降8.1%和10.1%，槍擊案受害者人數少7.4%。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，表面的「下降」被拿來大作文章，其他一切還在被不斷忽略，「警力不足，執法限制多，都是不利因素；夏天作為暴力犯罪的高發期，數字不能說明本質，而與此同時，其他一切都是可怕的。」

數據還顯示，今年到目前為止，謀殺案比兩年前同期上升2%，比五年前升48.5%；槍擊受害者和槍擊案數量在同一時期也出現增長。

「我們20年來為防制犯罪做出的努力功虧一簣，這才是真正的恥辱。」賈卡隆說，市警這些年的努力工作在一年內全部付之東流。

市警今年至今共有2465人申請離職，比去年同期的1731人增42%；其中有1098人任職未滿20年，無法領到全額退休金的情況下提前退休，比去年同期的641人增71%。

「能走趕緊走」是市警如今「不言而喻的士氣」，如此的執法困境，使很多警察寧願放棄全額退休金；賈卡隆表示，要解決這一情況至少再得花20年，「政客、反警主義者已造成巨大的傷害，即使要修復，也需要一代人的努力」。

槍擊 退休金 暴力犯罪

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