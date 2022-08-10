哈德遜廣場Vessel頻傳自殺關閉1年 擬重新開放

Vessel頻傳自殺關閉一年，哈德遜廣場測試新方案擬重開。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓 哈德遜河廣場地標Vessel因接二連三的自殺案已關閉一年，開發商近日表示，正評估重新開放的方案；Vessel底層目前舖設網狀護欄，並有24小時警衛，但尚未宣布具體重開的時間。

開發商評估預防自殺方案

Vessel頻傳自殺關閉一年，哈德遜廣場測試新方案擬重開。(記者張晨╱攝影)

哈德遜河廣場開發商Related Companies表示，多方諮詢防自殺專家並與社區溝通後，決定繼續測試和評估預防自殺的方案，使樓梯結構可以重新開放。

根據紀錄，該建築2019年3月啟用至2021年7月底，共發生四起輕生事件，即便管理單位已禁止單獨進入，仍難防悲劇。當地委員會主席洛克恩(Lowell Kern)指，此前已與開發商達成協議，重新向遊客開放之前，會向委員會提交如何預防自殺的詳細計畫。

Vessel頻傳自殺關閉一年，哈德遜廣場測試新方案擬重開。(記者張晨╱攝影)

哈德遜廣場目前仍向公眾免費開放，但Vessel上空無一人，熱鬧中盡顯寂靜；底層的入口處不但被鐵欄擋住，而且周圍鋪設網狀攔截物，身著黑衣的保安人員在附近巡邏；他們稱，巡邏均為24小時輪班制，以免再有人潛入輕生。

哈德遜廣場是美國規模最大的私人開發綜合用途地產項目之一，耗資250億元，Vessel由英國 設計師赫斯維克(Thomas Heatherwick)與其工作室聯合設計，本意是展現一個互動式的藝術作品，由154段樓梯、2500個台階相互連接著80個觀景平台；遊客可登高體驗紐約和哈德遜河的廣闊景色。

此前就有人擔心，Vessel的開放式設計可能帶來安全隱患，「建築師報」(The Architect's Newspaper)的前副主編瓦克斯(Audrey Wachs)在一篇評論中寫道，「當一個人爬上Vessel，護欄只有齊腰高，由底貫穿至頂部，建築物如果夠高，就會讓人產生往下跳的念頭。」

社區堅持「不加裝防護就不能重開」

批評人士認為，和著名的紐約大學博斯特圖書館 (Elmer Holmes Bobst Library)整修以防自殺一樣，想要重開必將影響原來的外觀；當地社區委員會堅持「不加裝防護就不能重開」，使得開發商的預防計畫更難決定。

●若發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，(800)273-8255或聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至(800)741-741進行諮詢。