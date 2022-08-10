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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

愛子槍下亡 母悲病發送醫

記者顏潔恩／紐約報導
死者陳Dereck。(記者顏潔恩/攝影)
死者陳Dereck。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)19歲華男陳Dereck日前在BJ's商場與朋友遇劫，遭18歲男子槍殺身亡，他作為家中獨子，這對雙親無疑是沉重打擊；據每日新聞報導，一名近親指出，患有癲癇症的陳母已因傷心過度兩次發作送醫治療，陳父雖表面堅強，但終日以淚洗面，身邊的人看到都很不捨。

4日晚10時15分左右，陳Dereck與三名朋友到Shore Parkway 1752號的商場購物後，到對面停車場搭電梯；這時18歲的祖爾(Edino Tzul)現身，與陳Dereck共四人在三樓共乘電梯時亮出一把手槍搶劫，陳原本將背包交出，但後來撲向祖爾反擊，遭對方開槍，中彈身亡。

消息指，死者父親為越南籍華裔、母親是福州長樂人，陳Dereck是他們的獨子，紐約城市大學國王郡社區學院(CUNY Kingsborough Community College)的學生，就讀金融和技術專業，目前正值暑假，他在住家附近的Key Foods超市打暑期工。

民眾將鮮花和蠟燭擺放在陳家台階上，以示追悼。(記者顏潔恩╱攝影)
民眾將鮮花和蠟燭擺放在陳家台階上，以示追悼。(記者顏潔恩╱攝影)

陳母的妹妹、51歲的蔡喬安娜(Joanna Tsoi，音譯)日前接受「每日新聞」採訪表示，陳家還陷在極度的悲痛之中，陳母自失去兒子以來，傷心欲絕、腦袋一片空白，無法正常思考；她患有癲癇症，最近病情因此惡化，已兩次發作緊急送醫。

陳父在妻子面前則一直表現得很堅強，但身邊的人都知道，他私底下也是撕心裂肺，常躲到家中車庫崩潰痛哭，「他試圖為了妻子振作，真的很不容易」；出事以來，親友輪流在班森賀的住處陪著夫婦倆，蔡喬安娜指出，非常擔心陳母的身體，必須看著她。

市長亞當斯(Eric Adams)6日曾在警車的護送下，到陳家慰問，當時只有陳母在場；針對亞當斯的到訪，蔡喬安娜希望市府能更努力，遏止類似的暴力犯罪繼續在社區發生，不要讓更多家庭破碎，「我們要確保這些孩子的安全，不能讓別的家庭遭遇這樣的事，如果長久生活在恐懼中，人生還有什麼意義？」

她說，紐約市有太多問題，特別是治安亮紅燈，幾乎每天都有謀殺案，需要有人出來真正解決問題；「我們感到沮喪，他(死者)只有19歲，不應經歷這樣的事，生命才剛起步。」

她並說，陳Dereck是個懂事、聰明的孩子，很多跟他同齡的人，可能趁著暑假到處玩耍，但他卻把時間用來打工，比其他人來得獨立。

「陳是一個好員工，非常樂於助人」，在其打工的超市經理Roberto Perez表示，陳一年前變在超市擔任收銀員，後來上大學，不久前暑假又短暫回到店裡，案發當日他工作到晚間7時下班，沒想到三個小時後就出事；華裔同事Jasmine Yu則形容他是個健談、幽默的人，對工作有責任心。

涉案槍手目前面臨兩項非法持有武器、四項非法使用槍械、六項搶劫、以及最高罪名的謀殺罪，法官不准保釋，目前仍在關押中；據法庭文件，他被捕時曾向警員謊稱，在案發地附近搜到的槍枝是陳Dereck的，最後在警方追問下，才承認開槍。

陳Dereck去世的消息傳出後，鄰居、親友、社區民眾及民選官員在陳家門前的台階放置鮮花、蠟燭，為陳家哀悼，死者的照片也擺放在其中。

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