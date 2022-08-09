被迫接收逾千移民 紐約市長叫陣德州州長

(市長辦公室提供)

德州 近期不斷不將無證客送往東岸，讓紐約和華府吃不消，紐約市長亞當斯(Eric Adams)以人權為由，與德州州長艾伯特(Greg Abbott)隔空叫陣。紐約市議會將於今(9)日舉行特別聽證會，詢問遊民收容所的條件，尋求解決之道。

紐約市近期已接收逾千名來自德州的中南美洲尋求政治庇護 的移民，從上周五迄今，又有大約一百名尋求庇護者被德州用大巴運到紐約，並且有更多移民將陸續抵達。德州州長艾伯特正將移民送往民主黨人管理的城市，以此向總統拜登施壓，要求他在邊境地區打擊非法移民 。

亞當斯認為，艾伯特的這種做法使紐約市的遊民庇護系統不堪負荷，這麼做是不負責任的，是反美國的。美國一直對那些逃離迫害和其他不可容忍條件的人張開雙臂，可惜這位州長在德州沒有這樣做。

亞當斯還說，艾伯特把尋求庇護者送上巴士，坐45個小時的車到紐約，旅途中不能滿足這些人的基本需求，也沒有協調工作，美國是講人道的，他呼籲艾伯特「做一個真正的美國人」。

艾伯特的發言人伊茲(Renae Eze)說，這些移民自願選擇去紐約市，他們在登上大巴前簽署了一份自願同意免責書，有多種語言版本，「他們同意去紐約。」

上周五在50多名移民到達紐約後，艾伯特說他計畫無限期地繼續這一計畫，並稱紐約市是 「理想的目的地」，因為它慷慨地對待無家可歸的人。

紐約官員稱，遊民服務部在法律上不能拒絕任何希望得到庇護的人，他們正在努力滿足這些尋求庇護者的需求。因為庇護所空間有限，一些移民暫時住進了旅館。