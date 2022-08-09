幫助小商家 聯邦SBA訪華埠

聯邦中小企業署8日派員拜訪華埠小商家，了解業者面臨的困難，呼籲積極申請支持資源。(記者和釗宇／攝影)

新冠疫情 令華埠 小商家損失慘重，疫後恢復速度慢於其他社區；業者表示，儘管此前聯邦政府的紓困金 對經營有一定幫助，但華埠的景氣仍未恢復至疫情前水平，希望政府增加資金援助；聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)8日派員拜訪華埠小商業者，了解業者面臨的困難，呼籲積極聯繫聯邦中小企業署及相關社區組織，申請資源。

聯邦中小企業署外勤業務處副主管金珍妮佛(Jennifer Kim)等8日拜訪華埠餐館「蒸包皇」等商家，老闆吳丹尼斯表示，疫情期間他兩度申請「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，最終渡過難關，「雖然經營情況一直在好轉，但仍沒恢復到疫情前水平，華埠仍有很多店面關門。」

丹尼斯吳說，他的餐館原每天經營12小時，現在因為華埠人流減少，而且資金、人手都比較緊張，只能營業八小時；「希望政府可以增加資金支持，助延長營業時間、增加人手；現在情況正在好轉，希望未來幾個月能恢復正常。」

亞洲人平等會振興商業服務中心執行主任李芝薇表示，因仇亞犯罪以及原料價格上漲等問題，亞裔社區疫後恢復速度不及其他社區，許多亞裔小商業者的利潤率非常低，因此更需要SBA幫助；「我們疫情期間協助發放1000萬元紓困金，其中90%給了亞裔小商業者，拿到資金的商家都能維持經營，也為業者提供技術支持。」

金珍妮佛表示，過去兩年SBA為全國小商業者提供4500億元紓困金，但並非所有業者都拿到貸款或紓困金，很多業者仍在掙扎；她呼籲有需要者或有計畫創業的民眾，聯繫SBA申請貸款和資源，業者可登錄網站sba.gov/ny/ny或撥打電話(212)264-4354預約，就可得到多語言的免費諮詢和協助；她舉例，SBA也將幫助小商業者申請政府合同，聯邦政府出台的1兆2000萬元基建計畫，就是小商業者的機會。

李芝薇介紹，規模較小的業者目前可申請SBA小額貸款(microloan program)，額度最高5萬元，放款速度快，適合急需現金者，可撥打電話(646)397-9429聯繫亞平會振興商業服務中心申請。