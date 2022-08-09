振興經濟 法拉盛BID推美食觀光

法拉盛商改區將舉辦首屆美食團活動。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國網球公開賽即將開打，法拉盛 商業改進區(Flushing BID)8日宣布，將在8月至9月間，舉辦首屆美食 團活動(Flushing Food Tour)，帶領遊客進行兩小時的法拉盛美食導覽，並免費品嚐最多九家餐飲店的美食與飲品，促進美食及觀光消費。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，疫情緩和，法拉盛的經濟回暖，然而每逢在附近舉辦的美網公開賽或紐約大都會隊的棒球賽，許多遊客仍選擇住在長島市與曼哈頓酒店，看完比賽後，也不知如何在附近尋找美食。為促進法拉盛的觀光與餐飲業，商改區舉辦首屆美食團，在當地八家酒店住宿的遊客，可免費報名參加，提供兩小時的社區美食遊，從奶茶到酸菜魚，從海南雞到港式蛋撻，品嚐特有的美食與飲品。

商改區共同主席李德怡指，疫情以前，每年有1500萬遊客來紐約，只要1%遊客來法拉盛，就可以振興本地經濟，希望藉此活動，將法拉盛的美食推薦給更多人。

市議員黃敏儀表示，法拉盛有很多不錯的酒店，但遊客入住時，常不知道哪裡有好吃的餐館，免費新穎的美食導覽，可滿足更多饕客。

美食團將在本月20日(周六)、26日(周五)、9月2日(周五)、9月17日(周六)舉辦四場，每場的舉辦時間為下午2時至4時，詳情可見商改區官網http://www.flushingbid.com/。