非裔民權領袖傑克遜 挺紐約公校加入亞太裔課程

傑克遜(前排左二)，力挺紐約州公校加入亞太裔教育課程，呼籲非洲裔與亞裔團結一致，消除日益嚴重的仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

曾與金恩(Martin Luther King Jr.)共同為非洲裔爭取平權的民權領袖傑克遜(Jesse Jackson Sr.)日前坐輪椅，與州參議員劉醇逸與眾議員金兌錫等民代，在貝賽發起集會，力挺紐約州公校 加入亞太裔教育課程，呼籲非洲裔與亞裔 團結，消除日益嚴重的仇恨犯罪。

族裔正義聯盟(Rainbow PUSH Coalition)創始人傑克遜，1984年曾參選美國總統，是歷史上第二位參選總統的非洲裔，致力推廣平權；他5日到訪貝賽的韓裔社區服務中心(KCS)，與劉醇逸、金兌錫、州參議員卡普蘭(Anna M. Kaplan)與史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等，舉辦反仇恨亞裔集會。

為消除日益增加的仇恨亞裔犯罪，劉醇逸與金兌錫分別在州參議會與眾議會提出法案，要求州府的公校加入亞太裔歷史課程，目前尚未通過；傑克遜表示，「提案必須通過，一環扣一環，我們要一起為反對無知、仇恨、恐懼與暴力而戰」。

劉醇逸表示，疫情 至今已逾兩年，同時蔓延的還有源於「無知」與「恐懼」的亞裔仇恨；他指，「恐懼」是因為疫情帶走太多生命，「無知」是源於社會對亞太裔歷史陌生，他以一項研究舉例，指41%受訪者說不出美國亞裔代表人物，而絕大多數把香港明星成龍當成亞裔美國人。

對於這項法案，劉醇逸說，反對者指提案涉及「種族理論」(race theory)，但只有讓更多人了解美國多元文化，才能消除仇恨，有信心這項提案將在明年通過，並由州長簽字實施。

新州、康州與紐約市均通過法案，要求公校加入亞太裔歷史文化課程，紐約市將於今年秋季在部分公校試點，2024年春推廣到全市公校。