我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

非裔民權領袖傑克遜 挺紐約公校加入亞太裔課程

記者牟蘭／紐約報導
傑克遜(前排左二)，力挺紐約州公校加入亞太裔教育課程，呼籲非洲裔與亞裔團結一致，消除日益嚴重的仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
傑克遜(前排左二)，力挺紐約州公校加入亞太裔教育課程，呼籲非洲裔與亞裔團結一致，消除日益嚴重的仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

曾與金恩(Martin Luther King Jr.)共同為非洲裔爭取平權的民權領袖傑克遜(Jesse Jackson Sr.)日前坐輪椅，與州參議員劉醇逸與眾議員金兌錫等民代，在貝賽發起集會，力挺紐約州公校加入亞太裔教育課程，呼籲非洲裔與亞裔團結，消除日益嚴重的仇恨犯罪。

族裔正義聯盟(Rainbow PUSH Coalition)創始人傑克遜，1984年曾參選美國總統，是歷史上第二位參選總統的非洲裔，致力推廣平權；他5日到訪貝賽的韓裔社區服務中心(KCS)，與劉醇逸、金兌錫、州參議員卡普蘭(Anna M. Kaplan)與史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等，舉辦反仇恨亞裔集會。

為消除日益增加的仇恨亞裔犯罪，劉醇逸與金兌錫分別在州參議會與眾議會提出法案，要求州府的公校加入亞太裔歷史課程，目前尚未通過；傑克遜表示，「提案必須通過，一環扣一環，我們要一起為反對無知、仇恨、恐懼與暴力而戰」。

劉醇逸表示，疫情至今已逾兩年，同時蔓延的還有源於「無知」與「恐懼」的亞裔仇恨；他指，「恐懼」是因為疫情帶走太多生命，「無知」是源於社會對亞太裔歷史陌生，他以一項研究舉例，指41%受訪者說不出美國亞裔代表人物，而絕大多數把香港明星成龍當成亞裔美國人。

對於這項法案，劉醇逸說，反對者指提案涉及「種族理論」(race theory)，但只有讓更多人了解美國多元文化，才能消除仇恨，有信心這項提案將在明年通過，並由州長簽字實施。

新州、康州與紐約市均通過法案，要求公校加入亞太裔歷史文化課程，紐約市將於今年秋季在部分公校試點，2024年春推廣到全市公校。

傑克遜(前排左三)，力挺紐約州公校加入亞太裔教育課程，呼籲非洲裔與亞裔團結一致，...
傑克遜(前排左三)，力挺紐約州公校加入亞太裔教育課程，呼籲非洲裔與亞裔團結一致，消除日益嚴重的仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
傑克遜日前與劉醇逸以及金兌錫等民代，在貝賽發起集會，力挺紐約州公校加入亞太裔教育...
傑克遜日前與劉醇逸以及金兌錫等民代，在貝賽發起集會，力挺紐約州公校加入亞太裔教育課程，大量民眾到場支持。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 公校 疫情

上一則

4匪砸搶布朗士珠寶店 36秒劫走215萬

下一則

治安隱憂 紐約市警提前退休人數年增7成

延伸閱讀

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者
李昌永參選皇后區高院法官 劉醇逸力挺

李昌永參選皇后區高院法官 劉醇逸力挺
影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」劉醇逸收歧留言 籲亞裔發聲抗議

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」劉醇逸收歧留言 籲亞裔發聲抗議
影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言
劉醇逸會抗議家長 重申提案未要求學子遷學區

劉醇逸會抗議家長 重申提案未要求學子遷學區

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)

殺華裔外賣郎嫌犯自殺 中餐館老闆：沒人高興 真相石沉大海

2022-08-06 16:47

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高