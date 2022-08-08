治安隱憂 紐約市警提前退休人數年增7成

警界大退潮，新增警員難以彌補。(本報檔案照)

紐約市 犯罪問題依然嚴峻，但數據顯示，今年迄今申請離職的市警人數比去年增42%，且已有逾千名市警提前退休，比去年增超過七成；此前數據顯示，今年警校畢業的新警察 不多，為紐約市未來的治安留下陰影；市警工會呼籲市警局正視現實，解決警力不足問題。

紐約郵報報導，今年迄今全市共有2465人申請離職，比去年同期的1731人增42%；其中有1098人任職未滿20年，無法領到全額退休金 的情況下提前退休，比去年同期的641人增71%。

市警察公會(Police Benevolent Association)主席林奇(Patrick Lynch)表示，市警系統內這種所謂「自願退休」已成風氣，此前數據顯示，2022年警校畢業人數相比以往也不算多；「之前的退休潮常是警校新生大量入職導致的，但從沒出現眼前的情況。」

林奇表示，決定提前退休的警員，往往是在職業生涯的黃金期，「決定退休是因為他們已經受夠了，市警總局應停止粉飾人力不足的危機，承認並解決問題。」

今年6月報導指，當時有超過1500名警員退休或辭職；一般情況下，警員常會做滿20年，得到全額退休金資格後再退休，每年退休金相當任職最後三年平均薪水的50%；然而，市警的工作逐漸失去吸引力，因為疫情以來市警飽受反警浪潮、保釋制度放鬆、犯罪飆升以及疫苗強制接種令等帶來的壓力。

離職警員也正尋找其他公職工作，例如到長島或其他州繼續當警察，或加入薪水更高的航港局警隊(Port Authority PD)；林奇表示，「警員會因為追求薪資更高、待遇更佳的機會而離職。」

不過，市長亞當斯(Eric Adams)此前表示，不擔心警員離職導致人手不足，認為「這是使警局多元化的好機會」；前市警總局局長布萊頓(Bill Bratton)也曾警告，目前執法形勢惡化，將導致更多警察離職，最終導致警力不足成為常態。