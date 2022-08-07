華裔小將高燒103℉仍上陣 全美跆拳賽奪金

洪小龍日前在全美跆拳道錦標賽上，獲得冠軍。(洪兆佳提供)

近日舉行的全美跆拳道 錦標賽(USA Taekwondo National Championship)上，代表新澤西州 出戰的11歲華裔小將洪小龍(Xavier Hong)在場上雖發高燒，但憑著意志力連勝四名對手，奪得全國冠軍；無獨有偶，他的哥哥洪一安(Ian Hong)也曾拿下該錦標賽的冠軍。

根據洪小龍父親、資深跆拳道教練洪兆佳(Charlie Hong)，洪小龍每天訓練四小時，一周從新州李堡(Fort Lee)到康州四次，跟著教練Marina Aguero練習，其餘時間則和父親在家中練習。

洪小龍在啟程猶他州參加錦標賽決賽前，得了重感冒，發燒到華氏103度，但最終憑藉意志力和實力，11歲的他戰勝四名強勁對手，奪得黑帶男子組30公斤級的全國金牌，他的下一目標是參加即將在佛州 舉行的總統盃(President's Cup)的國際賽事，並取得青年世界冠軍賽(Youth World Championship)的參賽資格。

洪小龍日前在全美跆拳道錦標賽上，獲得冠軍。(洪兆佳提供)

洪小龍17歲的哥哥洪一安，同樣曾奪得全美跆拳道錦標賽的冠軍，被問及培養兩位冠軍小將的奧秘，洪兆佳表示，「沒有什麼奧秘」，都是辛苦訓練所造就，包括跆拳道在內的許多武術項目，入門不難，難的是長年保持自律。

在洪兆佳訓練的數千位孩子當中，有不少人淺嘗輒止，中途放棄，「這是一場旅程，武術不是把人打倒，而是教導人通過自律和辛苦訓練，懂得更好地集中注意力，並成為更強韌的人。」

對於想要讓孩子學習跆拳道的華人家長，洪兆佳則表示，都可以先試試看，哥哥洪一安起初並不喜歡跆拳道，也並不勉強他，後來才轉頭喜歡上了跆拳道，訓練也十分自覺，每晚都練習一個半小時諸如伏地挺身、仰臥起坐、深蹲的基礎訓練，造就了扎實基本功；弟弟洪小龍從小對跆拳道耳濡目染，自然而然產生了興趣，其餘時間，他則喜歡與爺爺一起畫畫、看漫畫、打遊戲、登山探險，並與他的寵物貓玩耍。