王嘉廉華埠健康日提供免費醫療篩檢

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」在羅斯福公園舉辦。(記者張晨/攝影)

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」(Good Health Day)於6日在曼哈頓華埠 羅斯福公園舉辦，向民眾宣導最新醫療資訊，提供免費健康篩檢，提升亞裔社區醫療健康水平。

影音來源：記者張晨

王嘉廉社區醫療中心代表黃靖婷指出，「健康日」旨在增強社區民眾的健康意識，已持續舉辦超過30年，每年都吸引許多民眾前來參與；她說，今年還為民眾講解吸入一氧化碳後人體的變化，及告誡民眾吸菸的危害。

在活動當天，醫療中心的醫護人員及數十家社區健保 機構，為參加者提供諮詢服務，如預防和治療常見的慢性疾病糖尿病、高血壓 以及心血管疾病；亦了解關於產前護理、家庭生育計畫、兒童保健、口腔護理、心理健康、社會服務和醫療健保資訊等。

現場人員演示醫療急救知識。(記者張晨/攝影)

此外，醫療中心人事部員工也在現場提供各類職位和就業機會的介紹，包括醫療助理、醫務接待員、註冊護士、社工、清潔雜工等。

王嘉廉社區醫療中心行政總裁查高書(Kaushal Challa)表示，作為一所聯邦政府認可的醫療中心，社區醫療服務是一直以來的工作核心。

「50多年來，我們很榮幸每年能為數以萬計的就診者提供優質且可負擔的醫療服務。這些成就離不開醫療中心工作人員、合作夥伴及支持者的無私奉獻，健康是一個社區走向欣欣向榮的第一步。」

另一場健康日活動，將在13日(周六)上午10時至下午3時，在皇后區法拉盛37大道136-26號醫療中心停車場舉辦，民眾也可登錄www.cbwchc.org/index_ch.asp了解更多活動詳情。