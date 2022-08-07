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「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者

記者牟蘭／紐約報導
劉醇逸呼籲學生培養領導力，學成後回饋社會。(會議視頻截圖)
劉醇逸呼籲學生培養領導力，學成後回饋社會。(會議視頻截圖)

為培養學生的領導力，紐約居民聯盟今年舉辦第四屆「暑期學習夏令營」，招收逾百名初中生，邀請30多名大學生與高中生等140人擔任助教，為學員提供特殊高中入學考試(SHSAT)、公共演講及領導力培訓等課程，邀請州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)等民選官員，在線上為學生打氣。

第四屆「暑期學習夏令營」(Youth 4 AM) 活動的助教，經過內部直升與外部招聘，邀請史岱文森高中、布朗士科學高中、亨特高中等特殊高中的學生，以及哥大、紐約大學與密西根大學等30名大學生擔任。

總策畫胡小媛表示，今年的夏令營有70%的初中生達到八所特殊高中入學考試的成績標準，表現一般的學生也通過努力，提高了自己成績，「有孩子第一次模擬考才100多分，結業時考到200多分。」

胡小媛說，今年的夏令營由市議員李琳達，帶領政治科學等專業的大學生參加選民登記，計畫明年推廣；她指，今年的夏令營已獲得政府經費資助，除為初中生提供特殊高中課程外，還為即將步入職場的學生提供相關培訓。

布朗斯丁表示，公共演講的技能至關重要，他以自己29歲首次競選公職舉例，當時他缺少相關經驗，演講前常陷入焦慮，必須熟記所有資料，才敢上台，結果並不盡人意；他鼓勵學生完善相關技巧，勇敢築夢。

劉醇逸呼籲學生培養領導力，學成後回饋社會，積極參政、議政，他以紐約居民聯盟的創始人臧東慧舉例，稱讚他日前參加市議員選舉，讓更多人聽見亞裔的聲音；國會眾議員孟昭文、市議員李琳達與州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等也參加當天的活動致詞支持。

特殊高中 眾議員 參議員

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