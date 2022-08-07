熱愛武打片 華青武術錦標雙料冠軍

沈志遠日前在巴西舉行泛美武術競標賽中奪得槍術、劍術的少年組雙料冠軍。(沈源提供)

11歲的華裔青年沈志遠(Justin Shen)，因喜歡中國的武打片，四年前開始學武，他在長島 的一家武館啟蒙，之後轉到維吉尼亞州 的武館習武，假期與長周末幾乎都在武館度過；日前沈志遠在巴西舉行的泛美武術競標賽中，奪得槍術、劍術的少年組雙料冠軍，期盼日後代表美國隊，再奪國際大獎。

沈志遠在紐約出生，父親來自中國上海，母親來自重慶；為讓他了解中華文化，父親沈源在他幼時，常陪他一起觀看中國動作電影，介紹李小龍、成龍、李連杰 等功夫明星，讓他對武術產生興趣，七歲開始在長島一家太極拳武館開始習武。

沈志遠日前在巴西舉行泛美武術競標賽中奪得槍術、劍術的少年組雙料冠軍。(沈源提供)

對於學習武術，沈志遠說，這項運動需要大量的時間與精力，需要他時刻精神集中以及極強的耐力，遇到挑戰時，才能在老師與隊友的鼓勵下克服極限；2019年，當時習武一年的他，代表美國隊前往中國參加第八屆世界傳統武術錦標賽，為美國隊獲查拳與功夫扇的銀牌。

沈志遠表示，他2017年前往維州的峨眉少林武術館(O-mei Wushu Kung Fu Center)學武，每逢長周末或假日，父母就會開六個小時的車，送他前往武館學習，疫情期間，沈志遠則通過網絡，堅持學習武術；他說，平日習武時間每天約在兩小時，在武館訓練五個小時左右，若要參加比賽，他則藉由集訓加強體能。

今年5月，沈志遠在德州拉伯克(Lubbock)舉行的全國青少年武術選拔賽中，從160多名選手中脫穎而出，進入美國青少年國家武術隊，日前在第13屆泛美武術競標賽(Pan American Wushu Championship)，作為美國運動員代表出席開幕式，還在比賽中奪得12歲到14歲的槍術與劍術雙料冠軍。

爸爸沈源表示，兒子成績優異，一整年都是榮譽學生(Honor Roll Student)，因學習武術、熱愛音樂，在學校受到同學的好評，「無論你是什麼膚色，只要優秀，都會受到歡迎。」

仇恨亞裔犯罪四起，沈志遠說，所有人的都應被尊重，如果他遇到不公事件，一定會發聲譴責，制止類似惡性案件發生；對於未來，他指，自己的短期目標是學習更具挑戰的武術形式，以後希望代表美國隊在國際賽事上取得佳績。