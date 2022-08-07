獲獎同門3華裔 靠武術傳播中華文化

閻樂瑄(左)、葉笑坤(中)與黃啟扉(右)在泛美武術競標賽中取得三金四銀的好成績。(受訪者提供)

三名在長島 思坦太極武術(Sitan Tai Chi and Martial Arts)中習武的華裔學生，日前在泛美武術競標賽中取得三金四銀的好成績，獲獎的三人指，武館的習武生活讓他們不輕言放棄，更為他們提供學習不同文化的場所，用武術傳遞中華文化。

今年11歲的葉笑坤(Ethan Yip)，五歲學習跆拳道，平日也與姥姥在公園打太極，對武術產生興趣，七歲半加入武館學武，每天平均練習三個小時，堅持至今，也養成不輕易言棄的精神。

葉笑坤說，因他喜歡武術，得到全家的支持，日前在巴西 的泛美武術競標賽11歲以下組別中，獲得劍術冠軍，盼在日後比賽中再獲佳績。

武館年齡最長的黃啟扉(Alan Huang)，四歲開始接觸武術，已有12年的武齡；他說學習武術，讓他更了解中華文化，小學五年級還特別為學武到中國北京 學習，能說流利的中文，此前已在不少國家參賽，也前往社區表演，用武術推廣中華文化。

黃啟扉表示，因要準備申請大學，訓練時間不夠，也想過放棄，但因這份熱愛，督促他熬過疫情時期，堅持遠程訓練，回歸場館後，他也幫忙指導師弟和師妹訓練；此次巴西的泛美武術競標賽中，他取得長拳、劍術的金牌以及對練與槍術的銀牌，今年將代表美國隊參加世錦賽。

14歲的閻樂瑄(Katie Yan)，小時候因身體較弱，七歲加入武館學武，感受到中華傳統文化的魅力，平日與隊友用中文探討武術招式，產生濃厚的興趣；她說，雖然小時候也學習其他特長，但最喜歡武術，此次比賽中，她發揮身體柔韌的優勢，在太極劍與太極拳中獲得銀牌。

三位學生的家長來自各行各業，她們指，學習武術讓孩子牢記自己的文化，以自己的亞裔文化為榮，從小培養了他們的團隊與吃苦精神，幫助他們日後成長，希望子女日後參加國際大賽，取得佳績。