紐約「夏日街道」登場 萬人騎跑同樂

活動沿路，有不少休息站以及免費的美食、飲料樣品試吃。(取自夏日街道推特)

曼哈頓 每年夏天的重頭戲活動「夏日街道」(Summer Streets)，在疫情 後迎來了「最大規模」，6日作為活動首日，從曼哈頓下城布碌崙(布魯克林)大橋經拉菲逸街(Lafayette St.)、中央街(Center St.)、公園大道(Park Ave.)到哈林區的東109街為止，全長七哩的「無車通道」任民眾盡情享用；紐約騎行一族走上街頭，揮汗如雨，盡享夏日周末的愉悅。

影音來源：記者張晨

當日從上午7時開始延續到下午1時的活動，市交通局在沿途分設六個休息站旁，均提供了不同活動和服務，從健身課程、現場音樂及公共藝術展覽，到免費飲料小吃，甚至單車檢修和交通安全宣導，一應俱全。

沿路，不論男女老少，他們或走、或跑、或騎車；雖驕陽似火、但依舊面帶笑容，撩起衣袖揩著額頭的汗水。

鄰近華埠的下城富利廣場(Foley Square)休息站，不但為民眾補充飲用水，還有夏日街道藝術站、冷氣站、舞蹈派對以及籃球比賽。

蘇活區至東村沿路的餐廳也被「夏日街道」帶火，走累的人紛紛坐到室外，曬太陽享受早午餐；行至聯合廣場，交通局員工配合市警協調交通，讓車流熙攘的14街顯現出了難得的平靜，旁邊的農夫市場也比平日更為熱鬧。

玫瑰山(Rose Hill)至大中央車站路段則更生活化，陳女士帶著她六歲的女兒來騎車，他們正在玫瑰山歇腳遊玩呼拉圈，當日的目標是「挑戰自己」，爭取能騎到中央公園。

方致斌則是從60多街一路跑步，他表示，這是他最喜歡的紐約活動之一，作為一名跑步愛好者，能夠在曼哈頓的街道上不受拘束的一路奔跑是讓他覺得再盡興不過的事了。

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，「夏日街道」終於在疫情後恢復到了三個完整的周六；今年該活動首次往北延伸到東哈林區，亞當斯說，該項目有助於實行公共空間的目的，「所有紐約人，不論貧富種族，都能享受免費且有趣的活動。」

「夏日街道」活動最早始於2008年，經過多年的發展，已經成為了紐約的招牌活動之一，疫情前吸引近30萬人參加；今年8月的三個周六，還剩13日和20日兩日；喜歡散步、跑步、騎車、滑板、或者只是單純喜歡占領曼哈頓街道的人，機會不容錯過。