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紐約周末高溫恐破百度 提防暴雨

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市本周末又將迎來高溫天氣，溫度飆破華氏90度。民眾在樹蔭下乘涼。(記者顏潔恩/攝影)
紐約市本周末又將迎來高溫天氣，溫度飆破華氏90度。民眾在樹蔭下乘涼。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市本周末將再次迎來極端高溫天氣，氣溫飆升至華氏90度以上，甚至可能突破三位數，另外還可能出現短暫的獨立暴風雨，造成天氣炎熱又潮濕，影響空氣品質；而這波潮濕炎熱的天氣，最快得等到下周中，才可能緩解。

根據氣象報告，以紐約市為中心的三州都會區，從本周末到下周都會迎來幾波高溫，7日(周日)、8日(周一)氣溫可能維持在華氏90度，但最高氣溫可飆升至華氏100度，持續的高溫將使空氣質量惡化。

在高溫的同時，在10日(周三)前可能會出現偶陣雨或暴風雨，可能在一天之內最炎熱的時段降雨，但周末預計不會有極端氣候；雖不會引發嚴重的洪水災難，但可能會有輕微的淹水，10日之後高溫天氣將明顯有所緩解，溫度維持在華氏80度左右，適合外出。

為因應這波熱浪，以及隨之而來的用電量大增，聯合愛迪生公司表示，正派工作人員進行維修工作，以防止因大量使用冷氣等電器而造成的停電；若出現任何由高溫或風暴引起的服務問題，工作人員也會第一時間到場維修。

紐約市府提醒公眾，若高溫預測連續兩天為95度以上、或達100度，將會啟用避暑中心，供家中無冷氣的民眾使用，設在老人中心的避暑服務將保留給60歲以上的長者使用；民眾可撥打311或瀏覽NYC.gov/beattheheat尋找最近的避暑中心。

紐約市本周末又將迎來高溫天氣，溫度飆破華氏90度。圖為民眾在樹蔭下乘涼。(記者顏...
紐約市本周末又將迎來高溫天氣，溫度飆破華氏90度。圖為民眾在樹蔭下乘涼。(記者顏潔恩/攝影)

高溫 紐約市 老人中心

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