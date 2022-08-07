我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

非裔大白天闖華屋 撞見女主人找藉口溜掉

記者鄭怡嫣／紐約報導
非洲裔嫌犯光天化日下闖入華人家中，與屋主四目相對，後佯裝只是入內檢查電源。(影片截圖)
非洲裔嫌犯光天化日下闖入華人家中，與屋主四目相對，後佯裝只是入內檢查電源。(影片截圖)

皇后區法拉盛近日又發生一起非法入室案件，一位非洲裔嫌犯在光天化日之下撬開大門，闖入一棟獨立屋，被華人女屋主撞見，兩人四目相對一陣子後，該名嫌犯假借檢查電源為由逃跑，市警近日表示，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

(影音來源：讀者提供)

根據市警，本月1日中午12時15分，一位非洲裔的嫌犯通過前門，非法闖入法拉盛135街近艾德大道(Elder Ave.)的獨立民宅一樓，當時一名35歲的華人女性正在家中，嫌犯還未來得及拿走任何財物，就與該名女性四目相對，嫌犯見狀逃跑。

受害者提供的入侵視頻顯示，非洲裔嫌犯闖進屋內之前，聽到有反覆在弄門把手的聲音，持續近一分鐘半，之後身穿白色T恤、灰色外套及黑色長褲的嫌犯進入，見到有人在家，便說是來檢查點燈電源，並佯裝問屋主「燈沒有問題嗎」、「你確定不需要換嗎」，後則退出門外。

這位華人的受害者通過朋友表示，當時看到房間裡突然出現陌生人，自己驚慌失措，還好先生也在家，也許是看到家中有男性，嫌犯才落跑，幸好嫌犯無同黨也無攻擊性，否則不知會造成怎樣的後果。

不過可疑的是，在嫌犯離開後屋主檢查門窗，均未發現破損，不知嫌犯是持有備用鑰匙、萬能鑰匙還是在不破壞門銷的情況下撬開了大門，呼籲更多民眾把門鎖加密，裝上防盜、警報以及監控錄像系統，以防後患。

市警獲報後表示案件仍在調查之中，嫌犯在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 法拉盛 手機

上一則

法拉盛車窗被砸竊案激增 1個月至少20起

下一則

商場遇劫華男 抵抗後遭槍殺 亞當斯承諾協助處理後事

延伸閱讀

「閃耀星聲代」決賽 外族裔唱華語歌

「閃耀星聲代」決賽 外族裔唱華語歌
美國酒店華裔協會 慶創會15周年

美國酒店華裔協會 慶創會15周年
停車場糾紛後續 威脅2華裔車主 持槍管理員遭起訴

停車場糾紛後續 威脅2華裔車主 持槍管理員遭起訴
皇后區房租平均上漲4.6％

皇后區房租平均上漲4.6％
關德維心臟血管中心 掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心 掌握最先進醫療科技的團隊

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場