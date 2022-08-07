非裔大白天闖華屋 撞見女主人找藉口溜掉

非洲裔嫌犯光天化日下闖入華人家中，與屋主四目相對，後佯裝只是入內檢查電源。(影片截圖)

皇后區法拉盛 近日又發生一起非法入室案件，一位非洲裔嫌犯在光天化日之下撬開大門，闖入一棟獨立屋，被華人 女屋主撞見，兩人四目相對一陣子後，該名嫌犯假借檢查電源為由逃跑，市警近日表示，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

(影音來源：讀者提供)

根據市警，本月1日中午12時15分，一位非洲裔的嫌犯通過前門，非法闖入法拉盛135街近艾德大道(Elder Ave.)的獨立民宅一樓，當時一名35歲的華人女性正在家中，嫌犯還未來得及拿走任何財物，就與該名女性四目相對，嫌犯見狀逃跑。

受害者提供的入侵視頻顯示，非洲裔嫌犯闖進屋內之前，聽到有反覆在弄門把手的聲音，持續近一分鐘半，之後身穿白色T恤、灰色外套及黑色長褲的嫌犯進入，見到有人在家，便說是來檢查點燈電源，並佯裝問屋主「燈沒有問題嗎」、「你確定不需要換嗎」，後則退出門外。

這位華人的受害者通過朋友表示，當時看到房間裡突然出現陌生人，自己驚慌失措，還好先生也在家，也許是看到家中有男性，嫌犯才落跑，幸好嫌犯無同黨也無攻擊性，否則不知會造成怎樣的後果。

不過可疑的是，在嫌犯離開後屋主檢查門窗，均未發現破損，不知嫌犯是持有備用鑰匙、萬能鑰匙還是在不破壞門銷的情況下撬開了大門，呼籲更多民眾把門鎖加密，裝上防盜、警報以及監控錄像系統，以防後患。

市警獲報後表示案件仍在調查之中，嫌犯在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。