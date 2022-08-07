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商場遇劫華男 抵抗後遭槍殺 亞當斯承諾協助處理後事

記者顏潔恩／紐約報導
市長亞當斯(右)帶著花束到陳家慰問，左為死者母親。(讀者提供)
市長亞當斯(右)帶著花束到陳家慰問，左為死者母親。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)19歲華男日前於巴斯海灘(Bath Beach)的BJ's商場購物後，遭18歲陌生男子搶劫槍殺死亡；紐約市警當場逮捕槍手，表示該男此前無犯罪紀錄，檢方以非法持有及使用槍械武器、搶劫及謀殺等罪名指控。

案件於4日晚10時15分左右發生，最新案情顯示，死者陳Dereck在遇劫時並非獨自一人，他與另外三名朋友到Shore Parkway 1752號的商場購物後，到對面的停車場搭電梯；18歲的祖爾(Edino Tzul)與陳Dereck共四人，在三樓共乘一輛電梯，隨後祖爾亮出一把9mm的手槍搶劫，陳Dereck原本將背包乖乖交出，另一名17歲的朋友也被迫將錢包、無限藍牙耳機遞出。

當電梯抵達一樓時，陳Dereck突然撲向祖爾反擊，祖爾接著近距離朝陳Dereck連開兩槍，子彈打中其臉部和肩膀，混亂之中，包括祖爾和陳Dereck的三個朋友都往不同方向逃逸，其中一名朋友打電話報警，儘管陳Dereck被緊急送往醫院，仍不治身亡。

案發後，祖爾逃到商場後面的格雷夫森德灣海岸線(Gravesend Bay shoreline)；據紐約市警航空部門拍攝的紅外線攝像鏡頭顯示，他當時坐在海岸的石頭上，三名警察發現後示意他轉身，祖爾於是舉起雙手投降，警方隨即將其逮捕，送往62分局。

調查顯示，槍手是因搶劫而朝死者開槍，此前互不認識，槍手本身也是BJ's商場的顧客，他此前沒有犯案紀錄；針對該案，祖爾被控兩項非法持有武器、四項非法使用槍械、六項搶劫、以及最高罪名的謀殺罪。

市長亞當斯(Eric Adams)6日在華裔助理鄭琪蓉、冲蔞同鄉總會主席麥德森的陪同下，前往死者家裡慰問，並將一束花獻給死者的母親，承諾會盡力協助；據悉，她用流利英文向亞當斯介紹著兒子，指出陳Dereck明年2月才滿21歲，是夫婦倆的獨生子，目前正值暑假，兒子原本在打暑期工。

據死者母親轉述，兒子經常跟朋友到BJ's商場購物，他們在案發當日晚接到警方通知，沒想到會接到兒子死去噩耗。

消息透露，死者父親為越南籍華裔、母親是福州長樂人；麥德森表示，對陳家的遭遇感到痛心，已和8大道的萬壽無疆殯儀館取得聯繫，將會協助陳家辦理兒子的後事。

案發的電梯目前禁止民眾使用。(記者顏潔恩/攝影)
案發的電梯目前禁止民眾使用。(記者顏潔恩/攝影)
槍擊爆發的BJ's停車場。(記者顏潔恩/攝影)
槍擊爆發的BJ's停車場。(記者顏潔恩/攝影)

亞當斯 紐約市 華裔

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