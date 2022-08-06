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19歲華男停車場遇搶劫 遭射中臉頰斃命

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙共和黨人稍後在商場外召開記者會，譴責槍手。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙共和黨人稍後在商場外召開記者會，譴責槍手。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)一名19歲華男4日晚於巴斯海灘(Bath Beach)的BJ's商場購物後，與一名18歲陌生男子搭乘同一電梯，遭對方持槍搶劫，子彈射中臉部和肩膀而斃命；槍手目前已被逮捕，截止當前仍在市警62分局內問話。

案件發生於4日晚10時15分左右，19歲的陳Dereck當時在Shore Parkway 1752號的商場購物後，走到商場對面的停車場，突然18歲的青年出現，逼迫陳Dereck與他搭乘三樓的同一電梯；電梯抵達一樓後，陳Dereck試圖逃走，青年則拉扯著他的背包，接著掏出一把槍，開槍擊中受害者的臉和肩膀。

他過後送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)搶救，不治身亡；槍手在案發後撒腿逃離現場，但在逃出停車場時剛好碰見接報而來的警員，當場就被捕，他的手槍也在案發地附近被發現。

根據初步調查，槍手是因企圖搶劫而朝死者開槍，兩人此前並不認識；槍手本身也是BJ's商場的顧客，被捕後一直在62分局接受調查，目前還未定罪。

兒子遭遇不測，陳Dereck的雙親都拒絕回應媒體問題，僅通過熟識的人透露「需要一點時間和空間處理情緒」；匿名消息指出，陳Dereck是紐約市立大學國王社區學院(CUNY Kingsborough Community College)的學生，他的同學得知噩耗後都感到「空虛、徹底心碎」。

槍擊爆發的BJ's停車場。(記者顏潔恩/攝影)
槍擊爆發的BJ's停車場。(記者顏潔恩/攝影)

一名鄰居則透露，死者是家中的獨生子，其父母如今要承受「白髮人送黑髮人」的辛酸，當然還難以接受事實，「面對外界，現在又能說什麼呢?」；他說，死者面對搶劫，當下反抗、躲開都是自然反應，怎麼也想不到對方身上有槍，而槍手亮出槍打劫就算了，竟然還開槍打死人，「真的是沒人性。」

布碌崙共和黨人稍後在商場外召開記者會，不少華人也現身表態，希望改善紐約市的治安；居住在貝瑞吉的劉女士說，本身也有一名和死者差不多大的兒子，為人父母聽聞這類事，很替死者的雙親感到心痛，「為什麼18歲的青少年會持槍，也是該探討的問題」。

居住在附近的譚女士，帶著兒子參與活動，指出當地的治安一向不錯，最多也是在地鐵發生小型的打劫案件，但少有這樣的命案，「真的很不幸的」；她說我們也必須站出來抗議，要民選官員做事，促進社區的治安。

「我們商場的會員、工作人員和社區的安全是我們的首要任務，我們正與當地執法機構、安全專家合作，以確保營造最安全的環境」，BJ's商場針對此事發布聲明，並對死者家人獻上哀悼；位於巴斯海灘的BJ's商場是班森賀華人最常消費的場所之一，5日仍有警察在場維護秩序，案發的電梯目前也禁止顧客使用。

案發的電梯目前禁止民眾使用。(記者顏潔恩/攝影)
案發的電梯目前禁止民眾使用。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 紐約市 華人

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