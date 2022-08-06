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停車場糾紛後續 威脅2華裔車主 持槍管理員遭起訴

記者牟蘭／紐約報導
瑞蘭德(黃色囚衣者)5日被大陪審團以非法持有上膛槍等多罪起訴，定於19日在州高等法院過堂。(記者牟蘭/攝影)
瑞蘭德(黃色囚衣者)5日被大陪審團以非法持有上膛槍等多罪起訴，定於19日在州高等法院過堂。(記者牟蘭/攝影)

日前涉嫌在皇后區法拉盛停車場持槍威脅兩名華人的管理員、25歲的西語裔男子瑞蘭德(Joshua Ryland)，日前被大陪審團以非法持有上膛槍等多罪起訴，5日法官宣布，被告定於19日在州高等法院過堂，至截稿前他尚未交保，繼續羈押候審。

瑞蘭德5日穿棕色的囚衣，在辯護律師的陪伴下於州高等法院上庭，親友在庭下旁聽；助理檢察官在庭上指，她已向法庭提供警員的攝像視頻以及其他證據，指被告被大陪審團起訴，從刑事庭移至高等法庭續審，定於19日以他的起訴罪名，再次過堂。

法院消息顯示，瑞蘭德的保釋金為6萬元的財產抵押或2萬元的現金保釋，至截稿前，他尚未交保，他的代表律師也拒絕案置評。

根據警方消息，在法拉盛39大道交王子街的一家停車場擔任管理員的瑞蘭德，於上月30日下午與李姓和劉姓顧客發生衝突；兩名受害人指，發生爭執後，被告背胸前包走出，一手伸進胸包，一指向前、其餘四指彎曲，隨後他的手向後滑動，聽到疑似槍枝上膛的聲音。

警方趕到現場後，看到瑞蘭德所持的胸前包，並發現一把史密斯威森(Smith & Wesson)制造的九毫米黑色手槍，有八發子彈，經搜索手槍序列號，發現為北卡(North Carolina)夏樂(Charlotte)地區失竊的幽靈槍。

該停車場公司指，兩名華人駕駛因忘記把車鑰匙留在車內，管理員依停車場要求，以無法代客停車為由，收取一小時六元的停車費與20元的罰款；因出現爭議，受害人要求報警，引發衝突，雖然受害人支付50元的停車費，但只收到20元的找零，加劇矛盾，使瑞蘭德持槍對準兩人。

瑞蘭德被捕後，以二級非法持有上膛槍及四級非法持武、四級非法持有盜竊物品、兩項二級威脅與騷擾等罪名移送法辦，被大陪審團以上述罪名起訴。

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