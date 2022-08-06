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割頸華裔網紅、罵「傻X中國佬」 非裔男被捕控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
陳昌泰被割頸，其母憂心嫌犯釋放後報復。 (陳思詩提供)
陳昌泰被割頸，其母憂心嫌犯釋放後報復。 (陳思詩提供)

在社媒平台TikTok上擁有500萬粉絲的華裔網紅陳昌泰(Michael Chen)，今年3月在曼哈頓下東城包厘街(Bowery)的酒吧外，遭非洲裔男子持刀划傷後頸部，險些割傷大動脈；市警仇恨犯罪小組5日將報住在史泰登島的26歲嫌犯利特爾(Travon Little)逮捕，截止發稿前仍在押候審，警方表示，利特爾將以仇恨犯罪被起訴。

3月12日案發當晚，陳昌泰在「Phebe's Tavern」酒吧外與一群女伴等朋友會合聚餐，警方表示，利特爾經過時向其中一名女子搭訕，但該女子為避免交談，假意稱陳昌泰是自己的男朋友；利特爾隨後轉向陳昌泰問，「你是怎麼把這麼多女孩拉出(酒吧)來的？」

陳昌泰的母親陳思詩表示，兒子好言勸戒並不想與其有更多交集，說：「做你自己，你會做得很好的」，後便過馬路準備和電召車中的朋友會合。

在行至馬路中間時，陳昌泰感覺有人從後面拍了拍自己，轉頭查看時便聽到利特爾說，「傻X中國佬，弱雞中國佬」，隨後感覺脖子後一涼，用手摸時才發現已血流如注。

陳思詩5日表示，已經接到警方的逮捕通知，但自案發以來，兒子一直很怕再遇見這個人；如今逮捕雖為好事，但恐在不久後獲釋，不知是否會因此事懷恨在心。

據悉，利特爾與其母親住在史泰登島120分局轄區內的一棟政府樓中，但因其早年在曼哈頓就讀初中和高中，經常廝混於此；知情人士表示，他患有注意力缺陷障礙(attention-deficit disorder)。

警方稱，利特爾將在法庭上面臨仇恨犯罪指控。

陳昌泰在案發後曾表示，生活和以前「真的不一樣了，雖然我很想恢復正常的生活，接近死亡的那一刻我永遠不會忘記」；他也說，永遠不要以貌取人，「在我看來，這個人既不是遊民，也不是神志不清，他看起來與你我別無二致，我們更需小心。」

26歲的利特爾被市警逮捕，將以仇恨犯罪被訴。(市警提供)
26歲的利特爾被市警逮捕，將以仇恨犯罪被訴。(市警提供)

仇恨犯罪 史泰登島 曼哈頓

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