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殺嚴志文嫌犯自殺 長城中餐館老闆：沒人高興 真相石沉大海

記者牟蘭／紐約報導
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)

涉嫌槍殺長城中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希，5日上午聆訊前自殺，餐廳的老闆楊凱(Ken Yang)對此表示，沒人為這個消息感到高興，他的死亡凸顯紐約市槍枝氾濫以及司法的漏洞，以此種方式擺脫刑責，也讓真相永遠石沉大海。

涉嫌槍殺長城中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希，5日上午聆訊前自殺，餐廳老闆對此指並不...
涉嫌槍殺長城中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希，5日上午聆訊前自殺，餐廳老闆對此指並不是一個好消息。(記者牟蘭／攝影)

紐約市警5日通知嚴志文的妻子趙坤英赫希的死因，她對嫌犯的死亡感到震驚與生氣，不相信殺害丈夫的嫌犯就此輕生，指他可能「金蟬脫殼」，逃脫法律的刑責。

楊凱得知赫希自殺身亡後，坦言這不是一個好消息，也沒人為此高興，「對我們沒有交代」；他說，赫希從去年11月開始騷擾中餐廳，曾持槍在自家店門外威脅他，稱要「殺死所有人」，多次報警求助，警方也只拿他20年前的照片讓他指證，都不了了之，直到嚴志文被槍殺，才再次引起當局的關注。

即使向警方提供監控錄像等大量證據，楊凱說，警方也在嚴志文死亡一個月後，才逮捕嫌犯，聆訊期間，還允許他交付50萬元的保釋金候審，給社區帶來極大的不安定因素；楊凱還說，警方未依約在店外巡邏，批評檢警忽視亞裔社區，造成悲劇發生，「這些本都可以避免」。

赫希以未拿到足夠的酸甜醬為由，與長城中餐館發生爭執。(記者牟蘭／攝影)
赫希以未拿到足夠的酸甜醬為由，與長城中餐館發生爭執。(記者牟蘭／攝影)

談及與赫希的糾紛，楊凱回憶，嫌犯最初以沒拿到足夠甜酸醬為由，執意要退餐，他告知對方可在櫃台上隨意索取，赫希才離開，15分鐘後，他又返回指餐食不好吃，堅持要退錢；楊凱指，警方前來協調的過程中，他已明確告知因疫情不能退餐的緣由，但赫希「窮追不捨」，多次騷擾他與員工。

楊凱表示，赫希在保釋期間持槍自殺，顯示司法機構對槍枝管理的鬆懈，他希望此案引起關注，避免悲劇再度發生，「如果他在保釋期間衝到店裡掃射，我們該怎麼辦？」

幫助嚴志文遺孀的陳熠表示，赫希應受到法律的懲戒，不希望他以這樣的方式逃脫刑責，應接受法律的審判；他指，赫希的案件有悖常理，質疑他的被捕紀錄為何封存，以及如何在候審期間取得槍枝等，呼籲司法機構還給死者一個真相。

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