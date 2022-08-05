法官擬令紐約市議會重審教育預算

市教育總監班克斯(右)日前提出緊急聲明，在市長亞當斯(左)建議下，要求市議會立即通過預算削減議案，遭控「違反程序和法律」。(取自班克斯推特)

曼哈頓州高等法院4日就暫停市教育局 削減公校預算 判決進行聽證，原告方教師和家長團體與被告市府展開激烈爭論，法官聽後表示計畫推翻市府的教育預算提案，交還給市議會重新投票 表決，最終裁決將在今(5)日宣判。

由市長亞當斯(Eric Adams)提議、6月初市議會批准的削減2.15億元教育經費的提案，日前被市教師工會(UFT)和家長聯手告上法院，法官判決暫停執行，具體結果待聽證會後再看是否可能翻案；根據教育新聞網Chalkbeat分析，削減將影響全市三分之二即1200所公校。

4日公聽會上，原告方表示，5月31日，市教育總監班克斯(David Banks)提出緊急聲明，要求市議會立即通過預算削減議案，「剝奪了」公聽會、公眾評論和市教育政策小組(PEP)投票環節等權益，違反程序及法律。

被告方市府律師丹托維茲(Jeffrey Dantowitz)辯護稱，市教育局的行為「完全符合」法律規定，並強調在當前重新進行預算討論，可能使紐約市公校系統陷入混亂。

原告律師施瓦茨(Arthur Schwartz)反駁說，沒有證據表明「緊急聲明出台時真的有緊急情況」，市教育局以這種理由推遲公示和投票，完全不符合法律規定。

負責審理該案的法官弗蘭克(Lyle Frank)在聽完雙方意見後表示，他對市教育局使用「緊急聲明」的合理性持懷疑態度，計畫推翻當前的預算削減，交還市議會重新投票；他也會有新的命令，將教育系統的預算從市府剩餘經費中「剝離」，不影響市警和市消防系統的預算結構。

弗蘭克也預計，市府將不同意並提出上訴，他需要雙方在5日他做出最終裁決前，提供不服意見及證據，「我不想顯得過分強勢，所以我再給雙方一點時間。」雙方決定於5日提供資料。

亞當斯在4日一場和此案無關的活動中表示，無論法官做出什麼裁決，他都會遵守，但也對削減預算的政策辯解，指這是入學率下降的無奈之舉，「當領導人就是要做困難的決定。」

紐約市教師聯合工會主席穆格鲁(Michael Mulgrew)對法官的聲明表示滿意，原告律師團也說「感到欣慰」；他們說如果市府決定上訴，只會「拖延」公校在9月開學的腳步。