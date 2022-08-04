亞當斯：紐約10慣犯 共被捕485次

亞當斯於市警總局再批「保釋旋轉門」，指紐約市有十名慣犯，共被捕485次。(市長辦公室提供)

由新保釋法形成的「司法旋轉門」，被認為是紐約市治安亂象的禍首，市長亞當斯 (Eric Adams)3日在市警總局的記者會上，再次痛批該制度導致的惡果，已在全市形成一種「歪風」，十名惡名昭彰的慣犯連續作案、逮捕後又被釋放總合近500次，且多數仍在街頭逍遙法外；亞當斯強調，「瘋狂的定義，就是重複做同一件事，但期待不同的結果。」

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，紐約州 是全國唯一在法官對嫌犯作出羈押決定時，禁止考慮其是否會對公共安全造成潛在威脅的州。

「這就是受害人數還在不斷攀升的原因，新保釋法對市民不利、對警員不公，更無益於生活品質。」她說，但如今正義難以實現，而正義和公平又是相輔相成的，全市治安正處於失衡狀態。

亞當斯指出，這不是與那些認為有必要改革刑事司法系統的人鬥爭，而是與那些「濫用改革」者鬥爭；因為警察 、法官、檢察官和議員，四者作為刑事司法程序中組成部分，必須「一致行動」。

市警數據顯示，自2020年保釋制度改革生效以來，全市十名「最惡名昭彰的慣犯」總共被逮捕485次，其中一人自2020年以來被捕33次，另一人只在今年就被捕22次。

在市警「慣犯」名單中，排名第一的「慣犯一號」總共被逮捕過101次，其中88次是在保釋改革實施後；該人有15次定罪，包括三次重罪，至少14次逃庭，並收到「相當數量」的法官拘捕令。

市警稱，因輕微盜竊罪被捕的嫌犯中，有21.6%的人在接下來不到兩個月內犯下重罪；這一比率是紐約州新保釋法出台前的近三倍。

這十名頭號慣犯中，至少有六人依舊在街上遊蕩，儘管其中八人，已因逃庭，身負法官的拘捕令，還有一人身負十張未獲批的逮捕令。