霍楚：新保釋法非治安惡化主因

霍楚強調，新保釋法不是犯罪率飆升的唯一原因。(州長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)3日通過立法機構的特別會議，再次呼籲州府修改保釋法，遏止治安亂象。對此州長霍楚 (Kathy Hochul)回應，問題可歸納為兩點：法官和地區檢察官需依據嫌犯背景進行適度裁奪，終止現金保釋並不是犯罪率上升背後的唯一原因。

霍楚表示，她最近一次將保釋改革提上辦公桌是在4月州新財年預算中，方案包括擴大刑事指控的範圍，法官設定保釋金需權衡若干因素，包括被告是否被控對他人造成嚴重傷害、是否有使用或持有槍枝的歷史，以及今後是否會屢犯等。

她對圍繞此議題而產生「接二連三的政治動作」表示失望，「上述改變已於5月生效，我鼓勵法官、地檢以及司法系統中的每個人都重新檢視一番。」

民眾對犯罪和公共安全的擔憂，有可能影響11月的選舉。民調顯示，選民將這兩個問題列為今年最關心的議題。

根據紐約州法院法庭管理辦公室(Office of Court Administration)和州刑事司法服務處(Division of Criminal Justice Services)近日出台的一份報告顯示，無論嫌犯最初被控的是輕罪還是重罪，屢犯率都大致相似；因暴力犯罪 再次被捕的人數也很少，僅有不到 3%。

此前市警數據稱，輕罪犯獲釋後會在短時間內犯下重罪；但州府報告則指，截至2021年12月1日，2.4%被告後來因暴力重罪再次被捕，這意味著97.6%並未被捕；此外，這一比率也低於此前12個月的3.3%。

霍楚表示，她不同意犯罪率上升僅與保釋法有關，非法槍枝在紐約的蔓延，其他各州也都在努力打擊該問題；「我想讓人們看看州府已經做了什麼，並能基於此再思考犯罪問題；但值得注意的是，新保釋法不是犯罪率飆升的唯一原因。」