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華人職工會逼退 牛毓琳：指控不實

記者和釗宇／紐約報導
華人職工會3日組織工人示威，要求牛毓琳退選國會議員。(記者和釗宇／攝影)
華人職工會3日組織工人示威，要求牛毓琳退選國會議員。(記者和釗宇／攝影)

華人職工會3日組織華埠彩福樓員工和護理員工，在州眾議員牛毓琳曼哈頓辦公室前舉行示威，聲稱牛毓琳在明知彩福樓老闆有欠薪問題時依然協助其壓榨員工，並向媒體說謊，要求牛毓琳退選國會議員；但牛毓琳方面表示該指控不實，她一直支持工人爭權。

職工會曹錦明表示，前彩福樓老闆莫志聯等四人拖欠工人近百萬元薪水，法官去年已判決歸還薪資；他稱，目前正在競選國會議員的州眾議員牛毓琳包庇莫志聯，疫期幫他以發放免費餐為名獲取政府經費，去年5月還給他頒「社區英雄獎」。此前有報導說牛毓琳稱不知莫志聯拖欠工資一事，曹錦明說，去年他就給牛毓琳發送過法庭判決，牛毓琳也確認收到，因此認為她對媒體說謊。

曹錦明表示，牛毓琳對華策會護理工非人道的24小時工作制不置一詞，還說在州府發放更多資金前，華策會不應對此負責。

牛毓琳回應稱，華人職工會的說法荒謬，有關說謊的指控是對媒體的誤讀；牛毓琳辦公室表示，牛毓琳在2020年第一波疫期的確與莫志聯合作，在社區發放免費食品，但當時她並不知道莫志聯欠薪一事，且此後就終止雙方合作。去年5月所頒的獎項也非給莫志聯個人，而是發給其經營的46號餐廳等小商業；雖然她的確收到曹錦明發來的法庭判決，但當時她已與莫志聯沒有關係，也在彩福樓沒有任何利益，與欠薪一事毫無關係。

至於護工低薪超時工作，牛毓琳表示，她一直支持工人，也共同起草州眾議會有關終結24小時工作制的SWEAT法案；她說，24小時工作制並非華策會一家的問題，而是全行業的問題，她也從未說過華策會不應對此負責的話。

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