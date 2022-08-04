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7眾議員參選人 談波洛西訪台

記者胡聲橋／紐約報導
牛毓琳(右二)、李江華(左一)在「聯合亞美聯盟」(UA3)主辦的第十選區國會眾議員參選人政見會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)
牛毓琳(右二)、李江華(左一)在「聯合亞美聯盟」(UA3)主辦的第十選區國會眾議員參選人政見會上發言。(記者胡聲橋╱攝影)

國會眾議員第十選區參選人中的七位2日在布碌崙(布魯克林)華社舉行政見會。由「聯合亞美聯盟」(UA3)主辦，參選人就高通膨下的食物安全、如何應對氣候變化的影響、如何對待第十選區的西語裔人口、如何處理公共住房等問題，及眾院議長波洛西訪台發表政見。

出席參選人包括資深政界人士，前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、現任國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、州眾議員牛毓琳、社區人士李江華、公校家長莫美倫(Maud Maron)、前信用諮詢公司創辦人羅秉新(Brian Robinson)，以及前陸軍牧師熊焱。

眾議院議長波洛西訪台是也納入討論話題。台灣出生的牛毓琳說，非常擔心美中兩國對抗升級，如果政府想改變對中國的外交政策，也不能憑一次訪問，或即興的言論，而應進行全面的評估。如果她當選，可以做出貢獻。

李江華說，波洛西訪台是否恰當，應看是否符合美國利益，美國不需要另一場戰爭。如果他當選，會倡導和平與團結。熊焱說，他有27年從軍經歷，戰爭一無是處，他對目前兩國關係非常擔憂，會盡一切可能阻止戰爭。

瓊斯說，全世界都在看美國，這時應發揮領導力。霍茲曼說，局勢危險、敏感，但支持波洛西訪台。羅秉新說，中國政府強硬，美國不能屈服。莫美倫認為波洛西訪台利大於弊，可親眼看看台灣的情況。

松柏之家社區服務中心的董事會主席李宗保、布碌崙華人社區服務中心總裁伍燕珊、紐約親子互助會負責人黃妮可等社區人士出席政見會。

「聯合亞美聯盟」(UA3)在布碌崙華社主辦第十選區國會眾議員參選人政見會。(記者...
「聯合亞美聯盟」(UA3)在布碌崙華社主辦第十選區國會眾議員參選人政見會。(記者胡聲橋/攝影)

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