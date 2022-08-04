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李昌永參選皇后區高院法官 劉醇逸力挺

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉醇逸及華人社團代表，支持李昌永(前排右七)參選皇后區高等法院法官。(記者鄭怡嫣╱攝影)
劉醇逸及華人社團代表，支持李昌永(前排右七)參選皇后區高等法院法官。(記者鄭怡嫣╱攝影)

州參議員劉醇逸3日聯同眾多華人社團，支持皇后區民事法庭法官李昌永參選皇后區州高等法院法官，望在9日舉辦的司法代表大會得到皇后區民主黨代表提名。如當選，她將成為首位民選出的皇后區高等法院東亞裔女法官。

李昌永表示，地方高等法院法官的競選並不經過初選，而是依黨內提名產生，任期14年，9日的司法代表大會，皇后區民主黨代表將從約20位參選人中，提名三位法官，參與11月8日普選。現衝刺階段，得到劉醇逸、其他議員及社區代表的背書至關重要。此前，她也得到紐約亞裔律師協會(AABANY)背書以及30多個團體連署簽名。

若當選，她將著重處理民事案件，相比主要處理糾紛金額2萬5000元以下的民事法庭，高等法院的民事案涵蓋更廣，目前紐約州亞裔法官僅占2.5%，仍嚴重偏低，呼籲更多亞裔律師參選法官。

劉醇逸表示，李昌永是出色的律師及民事法官，在2018年選舉中，並無深厚根基的她，憑努力獲選曼哈頓的民事法官，將全力支持她更上一層樓，地方高等法院也是司法系統中的重要跳版，此後當選州級法官、聯邦法官也不無可能，「她有很大的潛力與能力」。

李昌永在北京大學法學院獲得法學學士後，至美國南方衛理公會大學攻讀法學碩士，之後在牛津大學獲得法學和金融碩士，哈佛大學獲得國際關系研究生證書，她任紐約州執業律師已20多年，2011年起先後擔任三大律所的合夥人，2018年當選曼哈頓民事法庭法官，後調任皇后區民事法庭法官，已裁決數千案件，她也是紐約亞裔法官協會的董事。

該支持造勢活動由紐約東北同鄉會主辦。

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