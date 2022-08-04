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州長候選人李修頓 布碌崙華社辦政見會

記者胡聲橋／紐約報導
州長候選人李修頓在布碌崙華社舉辦政見會。(記者胡聲橋╱攝影)
州長候選人李修頓在布碌崙華社舉辦政見會。(記者胡聲橋╱攝影)

共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)3日至布碌崙(布魯克林)華社拜票，在班森賀86街華商聚集的地區走訪商家，然後出席8大道政見會，近百名華裔民眾參加。

由共和黨布碌崙黨部主辦的政見會在海悅大酒樓舉行，美國紐約華人聯合會、亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)和紐約市居民聯盟(NYC Resident Alliance)、紐約同源會協辦。

李修頓說，現在有太多人不為亞裔社區而戰，不為亞裔的價值觀而戰，這樣的人就應該在11月8日的選舉中被換掉。他要向曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)傳達一個訊息，如果他不能盡職執法，就應該換人。紐約州目前的保釋制度必須改變，一些人屢次犯法，但按照現有法律，他們卻一再被釋放，回到社區作惡，這樣的法律必須取消。

在教育制度方面，李修頓支持擇優錄取，支持SHSAT考試和資優班。他說，有人想取消SHSAT考試和資優班，認為這不公平，但真正的公平應該是任何孩子都可以通過自己的努力變得優秀，通過努力獲得更多機會和更好的結果。李修頓還強調要取消對學生使用不同課程，不管因為族裔或其他原因，因會造成學生之間的分裂和對立。

李修頓希望，在普選前的87天裡，共和黨人團結爭取最理想的結果。他還說，希望紐約州能出現第一位亞裔第一夫人，因為他的妻子就是亞裔。

第49選區州眾議員共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)，第17選區州參議員共和黨候選人拉貝拉(Vito LaBella)等也出席發言。

兩項最新民調顯示，民主黨候選人、現任州長霍楚(Kathy Hochul)的支持率比李修頓高14%，在紐約市的領先幅度更接近50%，但在紐約市郊和上州，霍楚僅領先3%。

共和黨 亞裔 紐約市

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