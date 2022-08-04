華社認可第43選區 不接受犧牲亞裔
市議長歐德思(Adrienne Adams)發表聲明，呼籲市議員選區重畫，應保障少數族裔社區完整性。對於布碌崙(布魯克林)來說，她認為選區重畫首張草圖破壞了歷史上日落公園和紅鉤西語裔社區的完整性，在幾個新畫的選區，西語裔的票源都被稀釋了。她還提到，布碌崙南部傳統上畫在一起的社區也會被分散。
對此，Place NYC共同創辦人朱雅婷說，在這次選區重畫中畫出一個亞裔人口占多數的選區，進而產生一位亞裔政治代表，這是眾望所歸，不容懷疑，也不容更改。如果說西語裔社區和南部白人社區的完整性應維護，難道亞裔社區的完整性就不要維護嗎？亞裔社區被畫入其他族裔占多數的選區，然後備受冷落，這是事實，現在到了必須有所改變的時候。她認為，新畫出的第43選區是現階段比較符合實際的選擇。
朱雅婷也希望能保持日落公園和紅鉤西語裔社區，和布碌崙南部白人社區的完整性，但如果這一切以犧牲新畫的第43選區為代價，她決不能接受。要做到兩全其美是一件很困難的事情，她希望華人社區有更多人站出來，參加即將到來的公眾聽證會，同時向選區畫分委員會寫信或發電子郵件，爭取保留新畫出的第43選區。
亞太裔投票與組織APA VOICE重畫選區特別工作組協調員歐陽蕭安，日前接受本報採訪時則表示，草案變成定案還有很長的路，她認為，或許更實際，能讓各方都接受的選擇就是，把分散在三處的班森賀選區整合成一個亞裔為主的選區，這樣也為保留傳統的西語裔選區和白人選區留出了餘地。
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