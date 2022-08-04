華社認可第43選區 不接受犧牲亞裔

紐約市選區重畫委員會近日發布最新市議員選區草圖。(取自市選區重畫委員會)

市議長歐德思(Adrienne Adams)發表聲明，呼籲市議員選區重畫，應保障少數族裔社區完整性。對於布碌崙 (布魯克林)來說，她認為選區重畫首張草圖破壞了歷史上日落公園 和紅鉤西語裔社區的完整性，在幾個新畫的選區，西語裔的票源都被稀釋了。她還提到，布碌崙南部傳統上畫在一起的社區也會被分散。

對此，Place NYC共同創辦人朱雅婷說，在這次選區重畫中畫出一個亞裔 人口占多數的選區，進而產生一位亞裔政治代表，這是眾望所歸，不容懷疑，也不容更改。如果說西語裔社區和南部白人社區的完整性應維護，難道亞裔社區的完整性就不要維護嗎？亞裔社區被畫入其他族裔占多數的選區，然後備受冷落，這是事實，現在到了必須有所改變的時候。她認為，新畫出的第43選區是現階段比較符合實際的選擇。

朱雅婷也希望能保持日落公園和紅鉤西語裔社區，和布碌崙南部白人社區的完整性，但如果這一切以犧牲新畫的第43選區為代價，她決不能接受。要做到兩全其美是一件很困難的事情，她希望華人社區有更多人站出來，參加即將到來的公眾聽證會，同時向選區畫分委員會寫信或發電子郵件，爭取保留新畫出的第43選區。

亞太裔投票與組織APA VOICE重畫選區特別工作組協調員歐陽蕭安，日前接受本報採訪時則表示，草案變成定案還有很長的路，她認為，或許更實際，能讓各方都接受的選擇就是，把分散在三處的班森賀選區整合成一個亞裔為主的選區，這樣也為保留傳統的西語裔選區和白人選區留出了餘地。