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選區重畫 市議長稱有失公平 布碌崙大量西語裔被拆散

記者和釗宇／紐約報導
市議長歐德思表示，第一版選區重畫地圖，違背市憲章有關確保公平代表性的要求。(市議會提供)
市議長歐德思表示，第一版選區重畫地圖，違背市憲章有關確保公平代表性的要求。(市議會提供)

十年一次的紐約市選區重畫，此前已經公布第一版選區重畫草圖，即將進入公聽階段；市議長歐德思(Adrienne Adams)3日發表聲明，表示第一版地圖，將一些少數族裔社區和擁有共同利益的社區分割到不同選區，違背了市憲章有關確保公平代表性的要求；她呼籲市選區重畫委員會將此因素考慮在內，並鼓勵民眾在公聽會發聲。

歐德思表示，雖然市議會尊重市選區重畫委員會獨立性和操守，但選區重畫過程應該與市憲章的指導精神一致，「第一版選區重畫地圖顯然未能確保某些選民群體適當的代表性，違背市憲章的精神。」

她表示，在史泰登島仍然維持三個完整選區，無法反映人口變遷情況，造成了代表名額分配不均，傷害了「一人一票」的原則，也影響其他區選區畫分的公正性，傷害少數族裔利益。

歐德思說，第一版地圖還將布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)和紅鉤(Red Hook)的西語裔社區分割到不同選區，稀釋了這些社區的聲音；同時，南布碌崙的社區歷來擁有共同利益，也被分割到不同社區。

「而在皇后區東南部，草圖將非洲裔社區塞入一個新選區，使其成為少數；同時，全市最大的非洲裔可負擔住房社區皇后區洛奇戴爾村(Rochdale Village)，本應在同一個選區，但卻仍然被分在不同選區；皇后區東南部的南亞裔社區，也被分割到不同選區。」

市選區重畫委員會本月將在全市五區舉辦五場公聽會；其中，皇后區、布朗士區、史泰登島和曼哈頓的公聽舉辦時段為下午5時30分至9時，皇后區將於16日在移動影像博物館(Museum of the Moving Image)舉行，布朗士區17日在李曼學院(Lehman College)，史泰登島將於18日在史泰登島市政廳，曼哈頓公聽將於22日在哈林區尚博非洲裔文化研究中心(Schomburg Center for Research in Black Culture)舉行，布碌崙公聽21日下午3時30分至7時在艾福斯學院(Medgar Evers College)舉行。

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