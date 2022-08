選區重畫 市議長稱有失公平 布碌崙大量西語裔被拆散

市議長歐德思表示,第一版選區重畫地圖,違背市憲章有關確保公平代表性的要求。(市議會提供)

十年一次的紐約市選區重畫,此前已經公布第一版選區重畫草圖,即將進入公聽階段;市議長歐德思(Adrienne Adams)3日發表聲明,表示第一版地圖,將一些少數族裔社區和擁有共同利益的社區分割到不同選區,違背了市憲章有關確保公平代表性的要求;她呼籲市選區重畫委員會將此因素考慮在內,並鼓勵民眾在公聽會發聲。

歐德思表示,雖然市議會尊重市選區重畫委員會獨立性和操守,但選區重畫過程應該與市憲章的指導精神一致,「第一版選區重畫地圖顯然未能確保某些選民群體適當的代表性,違背市憲章的精神。」

她表示,在史泰登島 仍然維持三個完整選區,無法反映人口變遷情況,造成了代表名額分配不均,傷害了「一人一票」的原則,也影響其他區選區畫分的公正性,傷害少數族裔利益。

歐德思說,第一版地圖還將布碌崙 (布魯克林)日落公園(Sunset Park)和紅鉤(Red Hook)的西語裔社區分割到不同選區,稀釋了這些社區的聲音;同時,南布碌崙的社區歷來擁有共同利益,也被分割到不同社區。

「而在皇后區 東南部,草圖將非洲裔社區塞入一個新選區,使其成為少數;同時,全市最大的非洲裔可負擔住房社區皇后區洛奇戴爾村(Rochdale Village),本應在同一個選區,但卻仍然被分在不同選區;皇后區東南部的南亞裔社區,也被分割到不同選區。」

市選區重畫委員會本月將在全市五區舉辦五場公聽會;其中,皇后區、布朗士區、史泰登島和曼哈頓的公聽舉辦時段為下午5時30分至9時,皇后區將於16日在移動影像博物館(Museum of the Moving Image)舉行,布朗士區17日在李曼學院(Lehman College),史泰登島將於18日在史泰登島市政廳,曼哈頓公聽將於22日在哈林區尚博非洲裔文化研究中心(Schomburg Center for Research in Black Culture)舉行,布碌崙公聽21日下午3時30分至7時在艾福斯學院(Medgar Evers College)舉行。