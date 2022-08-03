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李凱健攜環保人士 反對康尼島建賭場

記者胡聲橋／紐約報導
市議員李凱健和環保人士反對在康尼島建賭場。(取自市公園局官網)
市議員李凱健和環保人士反對在康尼島建賭場。(取自市公園局官網)

州府將核發執照，在紐約下州(downstate)新增三座賭場。據報導，目前有意申請者正進行選址磋商，曼哈頓時報廣場、哈德遜廣場(Hudson Yards)、皇后區威利點(Willets Point)和布碌崙(布魯克林)康尼島都有可能入選。布碌崙市議員李凱健(Ari Kagan)和環保人士近日聯合反對在康尼島建賭場，指當地沒有足夠的交通運輸，而且賭場給社區帶來的好處也微乎其微。

布碌崙南部居民，第13社區委員會資深成員，也是環保人士的薩諾夫(Ida Sanoff)說，賭場會加劇消耗地方資源，比如警力和社區預算。

薩諾夫認為，賭場還會造成嚴重的交通問題，因為多數人會開車前往。她很難想象，乘坐賭場巴士往返的賭客，會願意搭地鐵前往賭場。因為地鐵站老人進出不方便，而常客就更不願意搭地鐵。康尼島夏季有大量遊客，若再加上賭場，交通問題會進一步惡化。

市議員李凱健將假想中的賭場和大西洋城相比，大西洋城並沒有帶動周邊社區的經濟，沒帶來更多企業，只是讓人們於室內，在食物、購物和娛樂上花錢。他說新賭場也如此，只會讓家庭陷入困境，造成社會問題，比如家庭破裂、貧困、自殺、犯罪等，這些問題超越賭場創造的就業機會。

李凱健還說，他就任市議員七個月來，沒有一個人支持在康尼島建賭場，倒是有不少人建議修建碼頭、修復海邊棧道，建社區中心或增一處超市。他建議將衝浪大道(Surf Avenue)廢棄已久的海岸劇院(Shore Theater)改造成免費社區中心，服務老年人，也正與市府討論此構想。

康尼島 地鐵站 布碌崙

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