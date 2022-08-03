選州參議員 卡范納、曲怡文華埠造勢

多個社團為卡范納和曲怡文參選，舉辦造勢大會。(記者和釗宇／攝影)

美國繁榮華埠 總會及多個社團2日在曼哈頓華埠為第27選區州參議員 民主黨參選人卡范納(Brian Kavanagh)和第17選區州參議員參選人曲怡文舉辦造勢大會，卡范納表示將支持警察改善治安，曲怡文則稱自己有望成為紐約州首位華裔 女性州參議員。

選區重畫後的第27選區範圍包括整個曼哈頓下城，卡范納此前最大的競爭對手州眾議員牛毓琳改選國會議員，預計卡范納將輕鬆連任；他表示，期待能夠繼續代表華埠在州議會為社區爭取資源，「新冠疫情對華埠打擊嚴重，居民和小商家的日子都很難過，而且暴力、仇亞犯罪橫行；我們會繼續支持警察執法、改善公共安全，只有居民和遊客感到安全，社區才能興旺。」

曲怡文參選的第17選區包括布碌崙8大道、班森賀等亞裔社區，她說，布碌崙過去十年亞裔人口增長40%，如果當選，將增加對社區組織的支持力度，未來，華裔選民進入選區辦公室，不再需要翻譯，可以直接講中文。

她表示，「在州眾議員白彼得辦公室工作十年，了解社區的聲音，知道政府如何運作以及怎樣爭取資源；紐約有三個華人社區，面對的問題和挑戰相似，三個社區應聯合起來，才有能力爭取更多資源。」

繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，華裔社區應和其他少數族裔團結爭取權益；繁榮華埠總會還將於10日(周三)晚7時在包厘街207號為卡范納舉行造勢籌款會。