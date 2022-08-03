紐約客談／戶外用餐蓋小屋 救急難、助一世？

疫期至今已成街頭固定風景的戶外用餐區，良莠不齊，天氣一熱，老鼠、蟑螂、汙水、異味、夜間噪音，常惹人嫌。市府近日再次被告上法院，重視「生活品質」的居民，要求相關規定、法源，今年底到期後，不可再延長。

生活品質的定義，因人而異。在街邊樹下，與好友分享美食 、欣賞街景、聊天談心，的確頗有情調。但人行道、車位長期被霸占，夜間飲酒叫囂，店家也沒回饋鄰里、車主。雖說有助提升就業 、帶動社區繁榮，實則像「天上掉餡餅」，平白多出來的營業面積，生意好時不無小補。在萬物齊漲、荷包沒變胖的今天，難免讓人眼紅。

紐約冬天長，天氣好時，店外擺些桌椅、陽傘，甚至封街辦美食節，本是享受生活的傳統方式。新冠疫期，先是禁堂食，之後又要疫苗證明，考量業者生存不易，放鬆室外餐飲空間規定，本無可厚非，畢竟沒人希望自家附近的餐廳全倒閉。但冬天到了，陽傘換成屋頂、圍牆，加上門窗、空調，曼哈頓 還曾出現兩層樓的奇景，就不是人人都能接受。

有名氣的，或想炒話題的餐廳，爭奇鬥艷。但也有業者盤算，增加空間，還要多請員工，壓低成本，僅求遮風擋雨、「不要白不要」的簡陋食棚，實則醜化街景。若乏人問津，甚至被挪用為倉庫。冬天過去，政府再發佛心，擔心業者花錢建了小屋，還沒回本，拆除又是一筆負擔，乾脆延續，甚至考慮永久化。公共空間雖歸政府管理，實則屬於公眾，豈容少數人長期占用？不是不想幫忙，但助人急難，豈有助一世、包賺錢之理？