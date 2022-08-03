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「滾回你的中國，沒用的垃圾」劉醇逸收歧留言 籲亞裔發聲抗議

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉醇逸聽完仇亞歧視電話留言，搖頭表示不滿。(取自推特)
劉醇逸聽完仇亞歧視電話留言，搖頭表示不滿。(取自推特)

「滾回你的中國，沒用的垃圾」，州參議員劉醇逸辦公室近日收到種族主義者的電話留言，充滿咒罵及反華字眼，劉醇逸在社交平台上表示「這是在辦公室的又一天」，視頻已有近8萬人觀看。他呼籲遭受歧視和不公正對待的亞裔及所有民眾，切勿息事寧人，而是要發聲抗議，「我也是這樣做，尤其是如此明目張膽的歧視行為。」

視頻：https://twitter.com/LiuNewYork/status/1554155299463888897?s=20&t=wGgkI61efTzlRqhn8XXj-A

(取自劉醇逸推特)

劉醇逸表示，上周末收到此語音留言，留言者大聲辱罵：「劉醇逸，你失去了我的選票，你這該死的中國佬的狗屎，你失去了我全家的選票，失去了數以千計的選票，你這該死的混蛋，滾回你屬於的中國，該死的沒用的垃圾」，之後還繼續辱罵。

劉醇逸表示，這是在辦公室的又一天，在他作為民選官員的經歷中，種族主義的論調並不是什麼新鮮事，過去他敲門拜票時，也曾被拒之門外，住戶並高喊：「你以為我會投給一個該死的中國佬嗎」，近年，當他參選州參議員拜票時，類似的歧視性語言不再那麼露骨。

他說，本周一他剛上班，就被這條仇恨留言「問好」，他每年都會遇到一些仇視事件，但這條留言格外突出。針對這起歧視事件，州長霍楚(Kathy Hochul)回應，很抱歉劉醇逸需要經歷這些，這種仇恨性、冒犯性的言語不可接受，將繼續在全州打擊仇恨及種族主義，並永遠與亞太裔民眾站在一起。

此前，多名亞裔民選官員也曾表示遭遇過仇亞言論或歧視，國會眾議員孟昭文曾被稱是個「胖子」看起來像是「該死的中國病毒」、「功夫病毒」、「武漢病毒」、「空手道小子病毒」(The Karate Kid Virus)以及噁心的人，州眾議員牛毓琳也表示曾收到死亡威脅、性騷擾等各類攻擊歧視言論，「針對我的攻擊，對我的生活正造成更多危險」。

根據市警統計，針對亞裔的仇恨犯罪，由2019年的三起，增至2020年的30起，再飆升至2021年的133起；近日在紐約曼哈頓哈林區，一名七旬華裔長者遭非洲裔男子辱罵「我恨韓裔！」，後腦被毆；一名22歲華人男子，則在皇后區街頭遭罵「華人是人渣」 並被打斷牙。

歧視 亞裔 種族主義

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