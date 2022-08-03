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紐約MTA停止統計戴罩率 口罩令再遭質疑

記者和釗宇／紐約報導
MTA2日透露，已經停止追蹤乘客是否戴口罩。（記者和釗宇／攝影）
MTA2日透露，已經停止追蹤乘客是否戴口罩。（記者和釗宇／攝影）

紐約州新冠疫情仍未降溫，州長霍楚(Kathy Hochul)幾周前才表示要嚴格執行公共交通口罩令，但大都會運輸署(MTA)2日卻透露，已經停止追蹤乘客是否戴口罩，讓州長的口罩令再遭質疑；此前數據顯示，僅有約六成乘客在地鐵上正確佩戴口罩。

紐約郵報報導，MTA代表明頓(Tim Minton)在一封電郵中表示，MTA自今年4月起就不再對乘客戴口罩的情況進行追蹤調查，因此也不再對口罩令執行情況做數據統計，「地鐵系統每天都有數百萬乘客，口罩令仍然有效的情況下，任何乘客都可以選擇如何執行。」

前州長葛謨(Andrew Cuomo)於2020年出台地鐵口罩令，若被發現不遵守者將被罰款50元，但MTA開除的罰單寥寥；聯邦政府今年4月停止執行在機場和航空器上的口罩令，但霍楚仍繼續維持紐約州公共交通的口罩令，她在7月20日的記者會上表示，將會繼續維持口罩令，「我認為口罩令給人們帶來一定的安全感，我們在盡力鼓勵人們回歸地鐵通勤上班，但同時他們需要感到安全。」

然而，紐約市地鐵系統口罩令的合規率過去一年以來已經大幅下降；根據MTA的調查，去年4月大約有九成的地鐵乘客都能正確佩戴口罩，但這一比率今年4月已經下降至64%。

儘管紐約州疫情仍未降溫，但MTA的調查顯示，相比疫情，犯罪、安全和服務質量的重要程度更高，有MTA官員說，此前負責追蹤執行情況的員工，已經被重新安排去統計客流量數據；MTA執行長利博(Janno Lieber)4月就表示，不擔心口罩令執行程度不佳，MTA團隊正專注於其他問題。

但MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Committee)執行主任達格利安(Lisa Daglian)則表示，對於那些認為戴口罩很重要的乘客來說，口罩令是否執行到位或成為他們是否能回到地鐵系統的決定因素。

乘客聯盟(Riders Alliance)發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，MTA將資源從執行口罩令轉向其他問題是合理的，而且口罩佩戴問題並非公共交通獨有，「這並不是說MTA不重視口罩問題，我認為是因為MTA覺得資源有限。」

口罩 MTA 地鐵

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