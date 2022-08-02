新州海灘溺水頻傳 2華裔英勇救人

王Jerry將溺水者救上岸，眾人紛紛搭救幫助。(王Jerry母親提供)

新澤西州 同一處海灘，兩周內發生多起溺水事件，兩名華裔在第一時間英勇救人，他們表示，該海灘無救生員，又因地形複雜，孩童極易在淺水處兩腳踩不到底，籲華人若於未受保護的海灘(unprotected beach)游泳 ，務必小心。

(影音：王Jerry母親提供)

在紐約市警局上班、60歲的徐先生回憶，7月31日下午5時40分，他到被稱為大紐約地區最受歡迎的海灘之一、位於新州Sandy Hook的B海灘(Beach B)，該處沒有救生員，為「未受保護的海灘」，6時許，他著救生衣下水，突然聽見呼救，只見二女一男，三名印度 裔的兒童，被潮水推離岸邊，臉色慘白，大聲哭喊，在海中載浮載沈，他衝過去抓住其中小男孩往岸邊游，附近幾名垂釣的西語裔壯漢，也游來把另外兩個女孩救回岸邊。

徐先生表示，當時，小男孩離岸邊最遠，但海中救人實不容易，剛開始，他讓小男孩抓住自己救生衣後背，但因慌張，他直接上來鎖喉，一下把自己的頭按入水中，改成仰泳又太慢，浪潮直把人往外衝，只得潛入水中把小男孩往前推送，最後差幾米遠，自己雙腳卻踩不到底，所幸被趕來的西語裔男子用力抓往岸邊拖，「過程驚險」，最後，只見一位父親抱著哭泣的三個孩子安慰。

另一救人事件，據王Jerry的母親描述，7月19日傍晚6時多，也是在同一海灘、同樣沒有救生員的情況下，14歲的王Jerry連續救了兩名溺水者，第一個中東女孩，年紀十六、七歲，救上岸後已失去意識，第二個印度裔小男孩由父親帶著下水，未料雙腳踩不到底，沈下去，大喊救命，她的兒子年齡雖小，但游泳已近八年，去年還參加Meters for Mike的1500米開放水域游泳比賽，獲少兒組第三名，但即便如此，事後他也覺得疲憊、害怕。

母親表示，該海灘容易發生事故，海灘中間凹、遠處凸，不少人誤以為20米開外的地方水淺，未料15米處是深溝。