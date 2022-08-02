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法拉盛停車場威脅華人案過堂 槍曾上膛

記者鄭怡嫣／紐約報導
瑞蘭德因涉嫌持槍威脅，被警方逮捕。(讀者提供)
瑞蘭德因涉嫌持槍威脅，被警方逮捕。(讀者提供)

日前涉嫌在法拉盛停車場持槍威脅兩名華人的管理員、25歲的西語裔男子瑞蘭德(Joshua Ryland)，7月31日晚在皇后區法院過堂，被控非法持武、威脅等多項罪名，根據現場警員的證詞，涉案槍枝為一把黑槍，報案者當時聽到槍枝上膛的聲音。

根據在報案後趕到現場、109分局警員歐蘭瑞(Kayla Oleary)的證詞，30日晚，她收到李彥軍(Yanjun Li，音譯)的報案，表示在法拉盛39大道交王子街的地下停車場，他與管理員瑞蘭德發生言語衝突，隨後，他看到瑞蘭德走進停車場辦公室，背著一個黑色的胸前包走出來，還看到他的一隻手伸進胸包，一指向前、其餘四指彎曲，隨後他的手向後滑動時，李彥軍聽到響亮的「喀嚓」聲，疑似槍枝上膛。

警員歐蘭瑞說，另一位華人劉漢清(Hanqing Liu，音譯)則描述，看到瑞蘭德在胸包中手握一把槍，同樣聽到一聲響亮的上膛聲，他們都害怕瑞蘭德會對他們採取進一步的人身傷害或警示行為。

歐蘭瑞表示，接到報警電話後，她與109分局的其他警員在兩分鐘內趕到現場，當時，瑞蘭德正走出停車場辦公室，在辦公室內，警員們發現兩名華人所說的「黑色胸前包」，並在包內發現一把史密斯威森(Smith & Wesson)製造的九毫米黑色手槍，有八發子彈，之後，警方在搜索手槍序列號時發現，手槍為北卡(North Carolina)夏樂(Charlotte)地區失竊的黑槍。

瑞蘭德被控非法持槍、二級及四級非法持武、四級非法持有盜竊物品、兩項二級威脅與騷擾的罪名，7月31日的過堂，將於5日(周五)繼續。

華人 法拉盛 皇后區

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