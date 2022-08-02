紐約戶外餐飲計畫造成髒亂 市民促取消

戶外食棚占用車道、停車位，且易成衛生死角，招來反對。(本報檔案照)

來自全市各區的35名居民近日狀告市府，要求取消新冠疫情 期間實施的戶外餐飲計畫，指增加了垃圾、害蟲、毒品使用、塗鴉、噪音和惡臭。市長亞當斯 (Eric Adams) 1日被問到此事時表示，他支持戶外餐飲，但也承認需要修改現行規定。

居民於曼哈頓高等法院提起訴訟，稱戶外餐飲計畫原本是為了幫助餐館和酒吧在疫期維持生計，大量餐館員工能保住工作，允許在戶外擴大經營空間。隨著疫情的緩解，涉及口罩、疫苗和社交距離的規定已結束，戶外餐飲計畫也應取消，2022年底規定到期後，就不應延長。

這不是紐約居民第一次為此提起訴訟，去年10月，有22人提訴，反對市府所提變成永久性的計畫，他們稱這項計畫是在新冠疫情爆發時實施，並沒有經過環境部門的全面審核，因此不具有合法性，他們的觀點得到法官的認同。

2020年11月，前市長白思豪當局起草一項永久性的戶外餐飲計畫，認為臨時的餐飲計畫有1萬2000家參與，在疫期保住約10萬個餐飲業工作崗位，為了餐飲業的疫後復甦，應該保留此政策並永久化。今年2月，市政府開始評估相關規定。

市長亞當斯1日表示，戶外餐飲是業者的生命線。不過他也承認，一些地點成為危險因素，但不是解決不了的問題，認為可以通過標準化戶外食棚加以改變，比如食棚不能用來堆放雜物，也不能用作其他用途等。

美國亞裔社團聯合總會主席、餐飲業者陳善莊說，戶外餐飲的問題不能一概而論。有的食棚建在馬路上，若確實影響交通，就建議拆除，但對於乾淨整潔，對行人沒有影響的食棚，如果還受顧客歡迎，就應該保留。

布碌崙餐飲業者林錚說，前年開始，8大道 的中餐館也搭起過大大小小的戶外食棚，但從今年初開始，大多拆除了，因8大道本就人滿為患，戶外用餐，易受干擾，甚至有安全問題，加上有人在食棚滋事，該地區中餐館紛紛取消戶外餐飲服務。