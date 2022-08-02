猴痘升溫 市長宣布進入緊急狀態

紐約市猴痘疫情繼續升溫，圖為民眾排隊等待接種疫苗。(美聯社)

紐約市猴痘疫情 繼續升溫，自州長霍楚(Kathy Hochul)和市衛生局上周相繼宣布進入公衛緊急狀態 後，市長亞當斯8月1日簽署行政令，宣布進入緊急狀態；數據顯示，截至1日，全市已經報告1472例猴痘病例，占全美總病例數的28%，而且病例數很可能被低估；絕大多數患者為男同性戀者，亞裔患者極少。

亞當斯表示，「我們看到病例數仍在增長，這項行政令將加強現有防疫、接種、檢測方面的宣傳，盡可能多地治愈患者，確保政府全面回應疫情；市府將與聯邦政府、州府和地方政府合作，確保民眾安全。」

依法，市府宣布進入緊急狀態，將允許政府修改防疫規定、暫停實施地方法律，也為政府提供必要的法律保護，一般持續90天；雖然此前州府和市衛生局都已宣布進入猴痘緊急狀態，但市府此次行政令仍是必要步驟；根據聯邦法律規定，聯邦、州、地方三級州府都可宣布進入公衛緊急狀態，在遭遇訴訟的情況下，地方政府的緊急狀態令更具效力，而州府的緊急狀態令目的在於提供更多救災援助，聯邦政府的作用則在提供資金。

根據市衛生局公布的最新疫情分類數據，猴痘疫情6月爆發至7月28日，全市五區中曼哈頓疫情最嚴重，共發現562例，超過全市總數的三分之一；從性別看，男性達1068人，僅有三人為女性，其他為跨性別者或性別未明者。

患者中自認LGBTQ人士的有620人，性取向不明的有451人，單性戀僅有21人；同時，39至39歲的患者占總數的超過三分之一；族裔方面，超過四分之一的患者為白人，另有四分之一為西語裔，五分之一為非洲裔，亞裔僅有46人，占4%。