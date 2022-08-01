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住不易 紐約5歲以下人口流失明顯 曼哈頓9.5%最高

編譯郭宣含╱綜合31日電
研究報告指，全國以紐約市曼哈頓流失最多5歲以下幼童，緊接著是紐約市布魯克林和皇后區。圖為在布魯克林區幼兒園學生學習童書。(美聯社)
研究報告指，全國以紐約市曼哈頓流失最多5歲以下幼童，緊接著是紐約市布魯克林和皇后區。圖為在布魯克林區幼兒園學生學習童書。(美聯社)

「經濟創新組織」(EIG)新報告發現，全美大都會區郡5歲以下孩童人口流失5.4%，超過全國5歲以下孩童人口3.7%的下降率；其中以紐約市、洛杉磯、芝加哥和加州聖他克拉拉(Santa Clara)流失最顯著，關鍵原因之一是大城市缺乏可負擔住房。

該報告主要作者歐布萊恩(Connor O'Brien)告訴財星雜誌(Fortune)，他很訝異大城市人口如此快速移出，「一個城市在這一、兩年內流失5%至10%的幼童，我想疫情前沒人料想的到。」

根據數據，紐約市曼哈頓流失最多5歲以下幼童(9.5%)，緊接著是紐約市布魯克林(6.8%)和皇后區(6.7%)；在全國另一端，加州聖他克拉拉郡以6.2%流失率領先西岸，洛杉磯則以5.6%緊追在後。

伊利諾州庫克郡(Cook Count)5歲以下人口減少5.3%，佛州邁阿密戴德郡(Miami-Dade)則流失4.2%。

雖然研究人員坦言，出生率低和移入人口減少都是5歲以下人口流失的原因，但這也與18歲以下居民的減少趨勢相符。

研究人員指出，新冠疫情導致大城市的5歲以下人口劇減，大城市幼童驟減程度之大已超過全國和其他郡的幼童人口下降率。

這份報告與EIG一份3月報告的結果相符，其中指出，2011年人口成長最多的前15大郡中有14郡為大城市，但到了2021年，大城市在相同排名中只拿下三名，其他名次改由郊區、小城市和城郊佔據。

許多郊區城市受民眾歡迎並且移居前往，包括德州柯林郡(Collin County)、福遍郡(Fort Bend County)和加州河濱郡(Riverside County)。

研究人員指出，大城市居住成本高導致人口外移。根據房地產業者道格拉斯·埃利曼(Douglas Elliman)最新報告，曼哈頓6月平均租金又創下新高，租客每月得付逾5000元房租。

根據紐約市房東標準，租客年收入必須至少達月租金的40倍；換句話說，房東預期曼哈頓房客年收入超過20萬元。

根據網路房地產經紀商Zillow，洛杉磯每月平均房租為3190元，年漲15%，而且平均房價逾100萬元；在聖他克拉拉，平均房價則為170萬元。

歐布萊恩警告，大城市郡的幼童減少，恐加重稅負且可能導致學校關閉；他呼籲這些城市應立刻採取行動，吸引更多家庭移入，減少人口流失。

紐約市 加州 曼哈頓

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