超速相機上路 華人駕駛：苦了開車族

全市超速相機本月啟動24小時運作。(本報檔案照)

8月1日(今)起，紐約市 2000部超速相機將不間斷運行。儘管目的是為了更好地保護行人，但許多人認為，在交通本就擁擠的紐約市，恐怕會讓開車族更受煎熬。

從事建築設計、施工、物業管理的劉志斌，常開車到處跑，每天平均60多哩，深受超速相機所苦。他說，超速相機全天運行無疑會更好地保護行人，但對他來說，今後開車必須更加小心，這也意味著以後每天耗在路上的時間會越來越長，擔心耽誤工作。現在許多道路，甚至一些單行道都裝了超速相機。以前，雖限速25哩，因為沒行人，會開到30哩以上，但現在恐會讓駕駛非常難受。

趙立衍常往來各個學校安排體育訓練課或比賽。他說學校現在基本上在校門口有限速警示的地方，都安裝超速相機，這有利保護學生，他非常贊成。不過，也有報導認為，實施全天監控後，學校的超速相機無法在上課期間的20哩和放學之後的25哩之間切換，只能採用較高的限速，恐不足以維護安全。

長島 居民付龍昌說，因為長島和紐約市速限不一致，長島鬆，紐約市緊，長島居民開車到皇后區，比如法拉盛，就極易吃罰單，他說他家人就因此吃過虧。他估計，實施新規後，會有更多人吃罰單。

劉志斌認為，如果新規超速相機僅為保護行人，他也沒話可說。不過情況可能並非如此，比如他在布碌崙 (布魯克林)278高速公路一處出口，一天連吃兩張罰單，他認為，剛下高速公路，速度都在40哩以上，很難控制在25哩之內，在此裝相機就有設陷阱的嫌疑，專門是為了坑人。