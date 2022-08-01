亞當斯挺遊民 紐約維權爭議再起

市長亞當斯(左)7月30日參加遊民的露宿活動，聲援遊民維權組織。(市長辦公室)

紐約市遊民 危機飽受爭議，市長亞當斯 7月30日晚於曼哈頓晨邊公園(Morningside Park)參加遊民的露宿活動，聲援遊民維權組織；然而，遊民問題已導致全市多個公園衛生環境惡化，居民怨聲載道。

亞當斯30日晚加入被稱為「遊民英雄」的達巴倫(Shams DaBaron)在晨邊公園舉辦的維權活動，他淪為遊民時曾在此久居；達巴倫說，定期組織露宿活動，「堅定地和那些不得不露宿在長椅、帳篷、地鐵以及住在遊民所的遊民站在一起，我幾乎每周都會來此露宿，我們到這裡是要表明，不能讓長期以來的失敗政策，繼續導致遊民淪落至此。」

除亞當斯之外，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)也帶著女兒參加活動，市人力資源管理局/社會服務部(Human Resources Administration/Department of Social Services)局長詹金斯(Gary P. Jenkins)也到場聲援。

達巴倫說，並非亞當斯導致了遊民問題，但遊民組織要確保市府繼續對解決遊民問題負責；現場有遊民表示，不希望住在遊民所，呼籲市府提供更多可負擔住房。

亞當斯則表示，「到群眾中是我最不擔心的事，因為我就是群眾，我所有的精力都來自群眾；我來這裡只有一個原因，就是支持達巴倫。」

哥倫布公園遊民聚集，衛生環境惡化。(記者和釗宇／攝影)

但與此同時，遊民占據全市各處公園，製造髒亂，居民怨聲載道；華埠 哥倫布公園就是遊民聚集地之一，在哥倫布公園打牌的華埠居民王女士說，華埠遊民太多，「搞得公園到處是垃圾，有時候很臭；之前政府還要在華埠繼續建遊民所，實在不可理喻。」

但她也表示，許多在哥倫布公園的遊民也是華裔，「其實他們有些人也很可憐，這裡算是他們比較熟悉的地方了。」

在曼哈頓東村Cooper Union臨近多個豪華公寓的一處公園，當地居民表示，公園因遊民太多，垃圾遍地；69歲的居民舒曼(Candy Schulman)說，「實在太噁心，垃圾和老鼠遍地，每張長椅都被遊民占據，沒有人解決這些問題。」

亞當斯7月初曾表示，全市遊民所負擔過重，因近幾周有近3000名政治庇護移民進入紐約市；他已向白宮要求聯邦政府立即提供更多資源解決此問題。