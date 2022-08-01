台山寧陽會館 伍健平接任主席

紐約台山寧陽會館主席交接典禮，立者左起：伍健平、李光章、曾偉康。(記者和釗宇／攝影)

紐約台山寧陽會館7月31日在曼哈頓華埠 舉行新舊任主席、職員交接典禮，73歲的伍健平就任新一任主席；他表示，就任後希望能夠和中華公所共同促進僑社團結，讓華埠在疫情 之後加速恢復。

伍健平1966年從香港移民紐約，數十年來立足華埠，曾擔任紐約伍胥山公所主席、現任元老，美國安良工商會會長、現任元老，加入台山寧陽會館已有20年；作為台山寧陽會館主席的唯一提名 者，伍健平感到榮幸，「亦感到慚愧，當盡自己能力做到最好。」

台山寧陽會館前任主席、現任中華公所主席曾偉康表示，過去任主席的三年讓他獲得寶貴見識，得益良多；他說，伍健平博學多才，品德溫厚，深耕社區多年，熟知社區事務，「中華公所將和台山寧陽會館緊密合作。」

在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章的監交下，伍健平從曾偉康手中接過印信、宣誓就職；李光章說，台山寧陽會館是華埠歷史最悠久的僑團之一，與美東聯成公所並列為紐約傳統僑社的兩大支柱。

他表示，「恭喜伍健平擔任新任主席，他加入台山寧陽會館已經20年，對華埠僑社有深刻的了解及深厚的感情，此次高票當選，可說是眾望所歸；相信吳主席一定能在歷任主席奠定的良好基礎上，承先啟後，為繁榮僑社、振興華埠及會館宗親，提供更多更好的服務。」