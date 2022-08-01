外賣郎車禍枉死 福建僑團捐2萬

多個福建僑團共同籌款，將逾2萬元善款，交予鄒希凱的妻子孫秀鶯。(記者和釗宇／攝影)

多個福建僑團7月31日在曼哈頓華埠 為日前車禍 不幸去世的外賣郎鄒希凱舉辦籌款會，共籌得善款逾2萬元，交予鄒希凱的妻子孫秀鶯；市長特別顧問兼市長辦公室亞裔 事務主任鄭祺蓉表示，市府也將核發6000元協助籌辦喪禮，也將繼續為華裔爭取權益。

51歲的鄒希凱25年前偷渡來美打拚，一直以外賣為生；他7月15日騎電單車外出工作時遭遇車禍，肇事駕駛逃逸後被捕；他因傷勢過重，送醫不治，留下沒工作的妻子獨自承擔房貸與子女學費。

為協助其家庭財務困難，多個福建僑團連日動員捐款，共籌得2萬800元，目前有127人捐款；長樂南鄉聯合會主席劉愛華表示，鄒希凱的離去讓他的家庭失去唯一依靠，「基於同情和愛心，僑界伸出援手，這是一點心意。」

鄭祺蓉則表示，「好在有這麼多鄉親相助，幫他們度過難關；誰都不願意看到身邊的同胞在海外發生這種悲劇，鄉親以家人一樣幫忙，讓人感動。」

她說，「此次市長辦公室也出資6000元用於喪葬事宜，並為其子女安排就學和保險事宜；我們以前從未這樣要求市府幫忙，但在合理合法的情況下，也要多爭取。」

孫秀鶯感謝僑界和市府的捐款和慰問，表示將努力支撐家庭；長樂公會名譽主席張子闊說，突如其來的車禍奪走鄒希凱的生命，「對家屬和三個孩子的生活帶來巨大影響，華人社區有愛有溫暖，幫助他們度過艱難時刻。」