猴痘疫情升溫 紐約進入緊急狀態

圖為疫苗站人員協助民眾登記接種。(美聯社)

紐約州猴痘疫情 升溫，病例逼近1400起，其中大部分為紐約市居民；州長霍楚(Kathy Hochul)30日宣布紐約州進入緊急狀態，協助地方政府加快應對疫情。

紐約州猴痘病例累積1383宗，其中成為全美病例熱點地區的紐約市就有1289宗，州衛生廳官員指，恐怕還有更多確診病例未紀錄；猴痘在有性行為的男同性戀、雙性戀者中快速傳播，州府特別提醒該群體提高警覺。

「在瞭解猴痘疫情的最新數據後，宣布紐約州進入緊急災難狀態，以加強對疫情的應對措施」，霍楚30日發布聲明；若不採取此行動，地方政府在應對疫情時容易受限制，「全美每四起病例就有一個在紐約州，是時候動用所有的資源來抵抗疫情。」

依州長行政令，將擴大為民眾接種猴痘疫苗 者的資格限制，包括急救人員、藥劑師及助產士，也允許醫生和通過認證的護士簽發疫苗常規訂單，並規定要將疫苗信息回報給州衛生廳；紐約州至今已向聯邦政府接收近17萬劑猴痘疫苗，州府將持續與白宮、聯邦疾病控制和預防中心(CDC)協調，確保居民獲得應有的疫苗分配。

專家指出，猴痘通過體液、與膿液近距接觸傳播，傳染性比新冠病毒低，目前致死率約1%；患者有與流感類似的症狀，造成淋巴結腫大，最終臉部和身體出現皮疹，症狀通常會在幾周內消失。

為對抗猴痘，州衛生廳網站將隨時更新最新資訊，供查詢疫苗接種地址，以及疫情介紹等信息；州府目前已將這些資料分發給LGBTQ組織、各地衛生部門、醫療保健提供者和企業，並在社區以廣告提升民眾對疫情的關注。

除公共宣傳外，州衛生廳也准許已獲得疫苗供應的地方政府，可自行建立管理程序，讓民眾預約接種；相關網址：health.ny.gov/monkeypox。