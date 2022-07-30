紐約市成猴痘熱區 州議員促亞當斯宣布緊急狀態

截止29日，紐約市已發現1341例猴痘確診病例。(路透)

紐約州府29日表示猴痘疫情 升級成「緊急威脅」，並在有性行為的男同性戀者中快速傳播，呼籲該群體提高警惕；紐約多名民選官員也發布聯合聲明，督促市長亞當斯(Eric Adams)宣布紐約市 進入「緊急狀態」，亞當斯回應，將聽取市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)的意見。

紐約州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)宣布全州的猴痘疫情進入「緊急威脅」，表示絕大多數的猴痘病例通過性接觸傳播，且在男男性行為中最為廣泛，「男同性戀者是當下最應受到保護的群體，並在這場疫情中提高警惕。」

全美目前共有超過4600宗猴痘病例，約三分之一來自紐約州；此前世界衛生組織(WHO)已將猴痘疫情認定為「國際關注的公共衛生緊急情況」，消息指出拜登政府也正考慮將猴痘疫情視為全國公共衛生緊急事件。

截止29日，紐約市共有1289人被檢測出猴痘病毒的正痘病毒屬(Orthopoxvirus)，使紐約市成為全美猴痘病例熱點地區；儘管將獲8萬劑猴痘疫苗，民選官員仍提出要採用更劇烈舉措。

紐約市成功爭取8萬劑猴痘疫苗。(路透)

州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)、州聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)、州眾議員格利克(Deborah Glick)、高佛萊德(Richard Gottfried)、羅森塔爾(Linda Rosenthal)、以及博徹(Erik Bottcher)日前發布聲明，要求亞當斯立即宣布進入緊急狀態。

「紐約市正處在另一場公共健康危機中」，聲明中表示，自5月18日首例猴痘確診，至今已增至1341宗病例，占全國總數超過25%，且還在持續增長中，「紐約市、州府都該立即採取行動。」

民選官員在聲明中表示，步入緊急狀態將有助於加快應對疫情工作的速度，包括省去繁文縟節的程序，讓檢測、治療和疫苗分發變得有效率；例如，新的測試與治療方案可更快獲得批准，為病患提供及時治療。

亞當斯回應，正在等待瓦桑的決定，將從各方面評估是否有必要；瓦桑在接受採訪時，則透露目前仍在考慮中，並讚賞巴塞特「緊急威脅」的宣布，也呼籲聯邦政府將猴痘疫情發布全國最高等級的預警，「只要愈多的人及時接種疫苗，我們仍有機會減緩猴痘的傳播速度。」